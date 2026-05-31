¿Cuándo fue la última vez que el Toluca ganó la Concachampions?

El técnico argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed cumplió con su palabra y este sábado 30 de mayo le dio el título de la Copa Campeones de la CONCACAF al Toluca, incrementando así su leyenda en la institución aun cuando ya no pudo hacerse con el tricampeonato de la Liga MX.

Toluca venció a Tigres en la gran final de la Concachampions | Hector Vivas/GettyImages

Para poder lograr esta hazaña, los Diablos Rojos tuvieron que pasar por un camino difícil. De entrada, gracias a su cosecha de puntos en el último año, pudieron esquivar la primera ronda de la Concachampions apareciendo de forma automática en los octavos de final, donde despacharon 3-6 global al San Diego FC de la MLS, el cual había sorprendido al eliminar 4-2 global a los Pumas.



En los cuartos de final exhibieron 7-2 global al Galaxy de Los Ángeles de la MLS, mientras en semifinales se topó con el otro cuadro de Los Ángeles, LAFC, al cual también superó 2-5 global, instalándose así en la gran final. Con Tigres los escarlatas comenzaron ganando hasta el primer tiempo extra gracias a Jorge Díaz Price, pero a cinco minutos de concluir todo, el brasileño Joaquim Pereira igualó. Ya en penales, los choriceros doblegaron 6-5 con el arquero Luis García Palomera como la gran figura al decirle que no al uruguayo Fernando Gorriarán y a Juan Purata, alzando el tercer título de la CONCACAF para los mexiquenses.

¿Cuándo había sido la última vez que el Toluca ganó la Concachampions?

Para recordar eso tenemos que viajar más de 20 años en el pasado, precisamente en el 2003, cuando en el Infierno desfilaban futbolistas como el arquero argentino Hernán Cristante, Israel López, Salvador Carmona, Rafael ‘Chiquis’ García, el paraguayo José Saturnino Cardozo, el brasileño naturalizado mexicano Antonio Naelson ‘Sinha’, el uruguayo Vicente Sánchez, Octavo Valdez, Hassan Viades, Miguel Almazán, entre otros más.

Vicente Sanchez | MARIO VAZQUEZ/GettyImages

En los octavos de final, los pupilos del brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se midieron al W Connection de Trinidad y Tobago, en lo que fue un compromiso complicado porque apenas pudieron superar la llave al ganar 6-5 global con dobletes de Vicente y el argentino Ariel Franco, así como los goles de Edgar García y Sinha.



Con respecto a los cuartos de final, el Municipal de Guatemala fungió como contrincante. El global quedó 4-2 tras los tantos de Cardozo, Vicente, Emmanuel Ruiz y Almazán.



Ya en semifinales, el América tuvo contra las cuerdas a los escarlatas porque pegó 1-4 en el Estadio Nemesio Diez, con doblete del uruguayo Marcelo Lipatín y el descuento de Edgar González. No obstante, en el Estadio Azteca, los mexiquenses dieron cátedra al imponerse en la prórroga por 0-4 (4-5 global) a través del doblete de Edgar García y las anotaciones de Ruiz y Eric Espinoza.

Ariel Franco | OMAR TORRES/GettyImages

La gran final fue contra Monarcas Morelia. Los dos regalaron un emocionante empate 3-3 en el Estadio Morelos tras un doblete del chileno Reinaldo Navia y un gol del argentino Damián Álvarez por La Monarquía, mientras por los Diablos estuvo el doblete del Toshiro y el pirulo de Uzziel Lozano. En La Bombonera, el paraguayo Paulo Da Silva adelantó a los de casa, con Vicente ampliando la ventaja y aunque La Chilindrina acercó a los purépechas, no les alcanzó, quedando 5-4 el global.