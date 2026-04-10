¿Cuándo fue la última vez que las Chivas terminaron como líderes de la tabla general?

En el fútbol mexicano aún existía el descenso. Los Tigres de la UANL entonces tenían tan solo dos títulos de Liga MX y Gignac no sabía ni lo que era San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El América sumaba ya seis años sin salir campeón y en el plano internacional, Lionel Messi acababa de disputar su segunda copa del mundo. Así las cosas la última vez que Chivas acabó un torneo como líder general.

Era el torneo de Apertura 2011. El Rebaño Sagrado comenzó el semestre con José Luis Real en el banquillo y lo culminó con Fernando Quirarte. Seis meses atrás, se clasificaron como octavos y eliminaron al entonces líder de la competencia, los Tigres de la UANL. Después cayeron en semifinales ante los Pumas de la UNAM, quienes se proclamarían campeones del torneo.

Con 30 unidades en el bolsillo, se enfrentaron a los Gallos Blancos del Querétaro en los cuartos de final. Un rival 'a modo', pensaron sus hinchas. Pero se llevaron una amarga sorpresa. Y es que, los entonces dirigidos por la leyenda del Toluca y uno de los máximos referentes en la historia del balompié mexicano, José Saturnino Cardozo, los dejaron fuera por un global de 2-1. Curiosamente, en la plantilla queretana figuraba un tal Adolfo: el 'Bofo' Bautista. Leyenda de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Chivas v Queretaro - Apertura 2011 | Jam Media/GettyImages

Desde entonces, aunque el Rebaño Sagrado ha vivido momentos importantes, como el campeonato de la Liga MX en el torneo de Clausura 2017, venciendo en la final a los Tigres de la UANL, o la CONCACAF Champions CUP frente al Toronto FC en el 2018, nunca más han vuelto a culminar la temporada regular como líderes absolutos del campeonato mexicano.

El Clausura 2026 aparece como una opción sumamente alcanzable, tomando en consideración el extraordinario nivel por el que atraviesan sus jugadores, y también el bache sufrido por parte de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, que es su principal perseguidor en la tabla con 27 unidades por 31 del Rebaño Sagrado.

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