¿Cuándo regresará a las canchas Luis Ángel Malagón?

Luis Ángel Malagon sufrió una de las lesiones más complejas para cualquier profesional del deporte, una rotura del tendón de Aquiles. Esto se dio a inicios de año, por lo que se estimaba que el meta no tuviera rodaje en lo que resta de 2026 con el América.

Sin embargo, la recuperación ha avanzando por encima de lo esperado. Siendo el caso, su vuelta a la cancha podría firmarse entre los meses de agosto y septiembre, según afirma el propio Luis Ángel:

¡SE ACERCA SU REGRESO! 🧤



El arquero azulcrema, quien sufrió una ruptura de tendón de Aquiles en un partido de la Concachampions hace casi CUATRO MESES, ha dado a conocer cuándo se podría dar su regreso a las canchashttps://t.co/1eTVGUlAq5 pic.twitter.com/ElOakPQ6fM — MedioTiempo (@mediotiempo) August 4, 2026

Puede ser que sea máximo en un mes y mínimo en dos semanas. Al principio habían dicho un año. Digo, obviamente después fue bajando hasta que al final dijo el doctor que serían de cuatro a cuatro meses y medio. Luis Ángel Malagón

El meta añadió que las primeras semanas enfrentando la lesión fueron muy duras. Incluso llegó al grado de tener que vivir un distanciamiento familiar parcial para evitar afectar a terceros.

Un mes, mes y medio fue muy difícil. A veces en el día solamente comía una vez de que no tenía ganas de nada, se tuvieron que llevar a mi hija porque no tenía ganas de nada. Literal despertaba y era todo el día estar en cama, sin celular ni nada porque no tenía ganas de nada. Luis Ángel Malagón

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Para concluir, el meta aseguró que el sentimiento se agravó todavía más debido a la cercanía de la Copa del Mundo con su lesión, hecho que le dejó sin opciones de jugar el Mundial.

Yo creo que el hecho de estar tan cerca de un Mundial que era mi sueño, y que en el momento en que te están metiendo cuchillo dices 'No llegas', pues, ¡híjole!, Me da sentimiento porque fue muy difícil. Hubo días que me metía a bañar y de la nada me agarraba llorando y yo decía: ‘Pero si no quiero llorar, ¿por qué lloro?’ Pero pues creo que fue parte de. Luis Ángel Malagón