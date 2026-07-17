¿Cuándo reportarían los futbolistas del Barcelona que jugaron el Mundial 2026?

El FC Barcelona ha regresado este lunes 13 de julio al trabajo para afrontar la pretemporada 2026-27 con la presencia de varios elementos del primer equipo como: Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen, Alejandro Balde, Fermín López, Marc Casadó y 15 canteranos de La Masia.

The 2026/27 season starts today. 🩺💪 pic.twitter.com/2dg5OWl5lb — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2026

Los futbolistas del FC Barcelona que jugaron el Mundial 2026 se irán incorporando a los trabajos de Hansi Flick de forma progresiva dependiendo de hasta qué fase avanzaron con sus selecciones.

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Anthony Gordon and England fall to Argentina in the 2026 World Cup semi-finals despite the Barça player's goal.



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Los elementos que llegaron a las semifinales (como la selección de España que cuenta con ocho jugadores culés, el combinado francés y el caso del reciente fichaje Anthony Gordon) disfrutarán de 21 días obligatorios de vacaciones y se espera que reporten a finales de julio o principios de agosto.

El cuadro blaugrana comenzará su actividad en pretemporada con el primer juego de preparación que se disputará el viernes 24 de julio a puerta cerrada frente al Europa, de la Primera Federación, en Sant Joan Despí.



El plan de reincorporación al trabajo

Por normativa y cuidado físico para evitar lesiones, el club ha establecido una incorporación escalonada, dividida en dos grupos principales:

Malas noticias para el Barcelona...



De acuerdo a algunos medios, Frenkie de Jong podría estar fuera hasta cuatro meses (a falta de un análisis médico) debido a una lesión de rodilla pic.twitter.com/L5maCQsX0v — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 15, 2026

Los eliminados en fase de grupos o ronda de 32: Ronald Araújo y Frenkie de Jong, que finalizaron su participación con Uruguay y Países Bajos en esas fases, reportan antes a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para someterse a las revisiones médicas y empezar su pretemporada.

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Kounde and France fall to Spain in the World Cup semi-finals.



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Los semifinalistas y finalistas: La mayoría de la plantilla culé (que incluye a jugadores clave como Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres y Jules Koundé) terminaron el torneo a mediados de julio al avanzar hasta las semifinales y final/tercer lugar. Tras su periodo de descanso, se integrarán al equipo posteriormente, algunos de ellos directamente en Inglaterra durante los trabajos de pretemporada.

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