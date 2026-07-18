¿Cuándo reportarían los futbolistas del Real Madrid que jugaron el Mundial 2026?

Los futbolistas del Real Madrid que participaron en el Mundial 2026 se incorporan de forma escalonada a la pretemporada del club, dependiendo de la fase en la que fueron eliminados.

💼 ¡Primer día en la oficina! pic.twitter.com/ViaLPmG8iu — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2026

Mediante sus redes sociales, el conjunto blanco confirmó el pasado lunes 13 de julio que comienzo la pretemporada del equipo de cara a la temporada 2026-27.

Jugadores como Lunin, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Rodrygo, entre otros, ya se incorporaron en Valdebebas y presentaron los exámenes médicos y los primeros trabajos bajo las órdenes de José Mourinho.

Las fechas clave de regreso a los entrenamientos en Valdebebas son:

Eliminados en fase de grupos o antes de semifinales: los primeros serán Arda Güler y Federico Valverde, que cayeron en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Ambos regresarán la semana que viene, en principio, el 17 de julio el turco y el 18, el capitán charrúa.

Después se reportarán el central alemán Antonio Rüdiger el 21 de julio y Dumfries, uno de los fichajes de verano, que incluso podría ser presentado ese mismo día.

El 27 de julio sería el turno para Endrick y Vinícius Júnior el 27 de julio, mientras que otro de los fichajes, Bernardo Silva llegaría el 28 de julio. Mientras que, Brahim Díaz el 31 de julio y Thibaut Courtois el 1 de agosto.

Semifinalistas: Tienen previsto regresar los primeros días de agosto, una vez cumplidas sus semanas de vacaciones reglamentarias.

Kylian Mbappé, Aurelién Tchouaméni, Ibrahima Konaté y Jude Bellingham jugaron las semifinales y disputarán el juego por el tercer lugar, por lo que serán de los últimos en sumarse al club.

Finalistas: Marc Cucurella sería el último en integrarse al ser el único jugador merengue que disputará la final del Mundial 2026, otro de los fichajes de Florentino Pérez este mercado, reportando alrededor del 10 de agosto.