¿Cuándo se anuncia la lista oficial de la selección mexicana para el Mundial 2026?

Durante esta semana, el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer su lista de convocados de la Liga MX para que se concentren en el CAR previo al Mundial 2026. Y como cada cuatro años, hubo sorpresas, molestia, desacuerdos y más por las ausencias de algunos futbolistas.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

El Vasco tomó como base a las Chivas Rayadas del Guadalajara, convocando a cinco de sus elementos: el arquero Raúl 'Tala' Rangel, Luis Romo, Roberto 'Piojo' Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando ‘Hormiga’ González. Del América apareció Israel Reyes, de Cruz Azul estuvo Erik Lira, de los Pumas llamó a Memo Martínez, del Toluca a Alexis Vega y Jesús Gallardo, de Santos Laguna requirió al guardameta Carlos Acevedo y finalmente, Xolos de Tijuana aportó a Gilberto Mora.



A todos ellos se sumarán los que militan en el Viejo Continente al concluir las temporadas de sus respectivas ligas, teniendo asegurado su sitio hombres como Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv Moscú), Raúl Jiménez (Fulham), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Obed Vargas (Atlético Madrid) y Jorge Sánchez (PAOK Salónica). No obstante, están en duda las participaciones de elementos que atraviesan con el tema de las lesiones o que no están en buen ritmo futbolístico, es decir, Edson Álvarez (Fenerbahçe), Santiago Giménez (AC Milán), César Huerta (Anderlecht), Rodrigo Huescas (FC Copenhague), Julián Araújo (Celtic) y Luis Chávez (Dinamo Moscú).



Y si, las ausencias más notables de la liga local fueron Richard Ledezma (Chivas), Diego Laínez y Jesús Angulo (Tigres), Charly Rodríguez (Cruz Azul), Marcel Ruiz y Everardo López (Toluca), Érick Sánchez (América) y Elías Montiel (Pachuca).

Pese a no quererse operar para estar en la lista final, Aguirre terminó descartando a Marcel Ruiz | Manuel Velasquez/GettyImages

Sumado a ello, Aguirre incluyó un listado con jóvenes prometedores que estarán concentrados con los seleccionados para llevar a cabo los entrenamientos, los que supuestamente están considerados para ser parte del próximo proceso que tenga a Rafael Márquez como timonel. Ninguno de ellos está considerado para la lista final. Ellos son: el cancerbero Óscar ‘Gato’ García (León), Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (San Luis), Alejandro ‘Pue’ Gómez y Kevin Castañeda (Xolos), Jairo Torres y Denzell García (Juárez), así como Iker Fimbres (Rayados).

¿Cuándo se debe entregar la lista oficial de convocados?

Pese a esta concentración de más de un mes que llevará a cabo El Vasco, la lista definitiva se entregará hasta el próximo 1 de junio, a diez días de arrancar el Mundial 2026, donde México espera realizar un papel histórico pasando más allá del ‘famoso’ quinto partido.



Debido a todo esto, se rumora que incluso podría haber modificaciones en la convocatoria de la Liga MX, ya que algún jugador podría causar sorpresa en la Liguilla, al menos así lo manejan algunos medios y periodistas, lo que le daría esperanzas a los que quedaron fuera.



La concentración dará arranque este 6 de mayo, pensando en los amistosos pactados previo a la Copa del Mundo, es decir, contra Ghana, Australia y Serbia.