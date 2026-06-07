¿Cuándo se anunciará al ganador de las elecciones presidenciales del Real Madrid?

Los socios del Real Madrid acudirán hoy al Pabellón de Baloncesto del club para emitir sus votos en las elecciones presidenciales de 2026.

El actual presidente, Florentino Pérez, convocó elecciones anticipadas hacia el final de lo que fue una campaña decepcionante en el terreno de juego para el Madrid, prometiendo enderezar el rumbo del barco si resulta reelegido.

Su rival en las urnas es el empresario Enrique Riquelme, quien ha prometido cambios drásticos en el modelo de gestión para llevar al Madrid de vuelta a la cima del fútbol europeo.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el día de las elecciones.

Hora de cierre de las elecciones del Real Madrid

Presidential Election Day At Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El último voto de las elecciones presidenciales se emitirá a las 20:00 CEST (14:00 ET), momento tras el cual se procederá al recuento de todas las papeletas.

Se prevé que ese proceso dure alrededor de dos horas, por lo que el anuncio de los resultados y del ganador de las elecciones está programado entre las 22:00 y las 23:00 CEST (16:00 y 17:00 ET).

Enrique Riquelme se aferra a los sueños de Haaland y Klopp

Real Madrid President Election | Denis Doyle/GettyImages

El pilar central de la campaña de Riquelme ha sido la promesa de fichajes bomba. El delantero del Manchester City, Erling Haaland, es su gran objetivo, y el empresario de 37 años ha llegado al extremo de comprometerse a pagar las cuotas de todos los socios del Real Madrid si no logra su fichaje.

Del mismo modo, el exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, es el técnico soñado para sustituir a Álvaro Arbeloa en el banquillo. Los representantes tanto de Klopp como de Haaland se han reído abiertamente de estos rumores, pero Riquelme se negó a dar marcha atrás en su último discurso público.

"No voy a poner en riesgo mi reputación profesional, ni en lo deportivo ni en lo empresarial, a mis 37 años", comenzó diciendo.

"He presentado una candidatura seria, he asumido un compromiso y sigo manteniendo que, si soy elegido presidente del Real Madrid, los jugadores que he mencionado jugarán en el Real Madrid este verano. Al igual que ayer, mediante un comunicado de prensa breve pero detallado tanto en español como en inglés para evitar cualquier duda, manifestamos únicamente que nuestro entrenador, tras la llegada de Raúl, es Jürgen Klopp".

"Nos gustaría convencerle a partir del próximo lunes. Y estoy casi seguro de que lo conseguiremos, de que Jürgen Klopp será el próximo entrenador del Real Madrid la temporada que viene. Será trabajo de la dirección deportiva y, al igual que he afirmado de forma inequívoca respecto a los futbolistas, puedo decir que haremos todo lo posible, ya que actualmente es nuestro único candidato, para asegurar que Jürgen Klopp se convierta en el próximo técnico del Real Madrid".

"Y será un entrenador que querrá trabajar en un equipo profesional y serio donde realmente tenga autoridad. Algo que, a día de hoy... no se puede permitir, con un presidente del Real Madrid interfiriendo en las decisiones del vestuario. Esa es probablemente la razón por la que Jürgen Klopp no ha querido entrenar al Real Madrid hasta ahora".