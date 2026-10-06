Este lunes se conocieron los 25 finalistas al Golden Boy 2026, uno de los premios individuales destinados a reconocer a las principales figuras jóvenes del fútbol europeo. Tuttosport confirmó a los candidatos entre los que aparecen jugadores de clubes como el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City, el PSG, el Chelsea, el Arsenal y el Bayern Múnich.

El galardón distingue al mejor futbolista menor de 21 años que juega en Europa. Para esta edición, pueden competir jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2006 e inscritos en una de las 25 principales ligas de Primera División del continente. El premio es entregado por el diario deportivo italiano Tuttosport, en colaboración con Transfermarkt.

La lista definitiva es una combinación de los 20 primeros futbolistas del Football Benchmark Index con cinco selecciones mediante Wild Card. Charalampos Kostoulas, Joane Gadou, Franco Mastantuono, Rodrigo Mora y Xavi Espart ingresaron mediante esta última vía.

¿Cuándo se entrega el Golden Boy 2026?

La fecha exacta de la ceremonia todavía no fue anunciada. La entrega está prevista para finales de noviembre o primeros días de diciembre y la elección va a estar a cargo de un jurado integrado por periodistas de importantes medios deportivos europeos, que determinará al ganador entre los 25 finalistas.

El Golden Boy fue conquistado por muchas de las principales figuras del fútbol internacional. Lionel Messi, Wayne Rooney, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Lamine Yamal forman parte de la lista de jugadores que recibieron la distinción.

Lamine, si bien nació en 2007, no integra la elección de este año debido a que ya ganó el premio en 2024 y no puede volver a recibirlo.

¿Quiénes son los principales candidatos al Golden Boy 2026?

Pau Cubarsí encabeza el ranking publicado por Tuttosport y aparece como el principal aspirante. El defensor del Barça disputó los ocho encuentros de España en el último Mundial, donde fue reconocido como el mejor jugador joven de la competencia.

Ayyoub Bouaddi, Manchester City | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

Ayyoub Bouaddi, del City, está en el segundo puesto del ranking, seguido por Warren Zaïre-Emery, del PSG. Yan Diomande, del Madrid, y Luka Vuskovic, del Brighton, completan los cinco primeros puestos.

Los 25 finalistas del Golden Boy 2026

Pau Cubarsí - Barcelona Ayyoub Bouaddi - Manchester City Warren Zaïre-Emery - PSG Yan Diomande - Real Madrid Luka Vuskovic - Brighton Victor Froholdt - Porto Myles Lewis-Skelly - Arsenal Rayan - Bournemouth Jorrel Hato - Chelsea Lennart Karl - Bayern Múnich Estevao - Chelsea Endrick - Real Madrid Junior Kroupi - Bournemouth Gianluca Prestianni - Benfica Konstantinos Karetsas - Borussia Dortmund Saïd El Mala - Colonia Jon Martín - Real Sociedad Marc Bernal - Barcelona Kerim Alajbegovic - Juventus Finn Jeltsch - Stuttgart Charalampos Kostoulas - Brighton Joane Gadou - Borussia Dortmund Franco Mastantuono - Fiorentina Rodrigo Mora - Roma Xavi Espart - Barcelona