¿Cuándo se juega el próximo 'Clásico' entre el FC Barcelona y el Real Madrid?

La rivalidad más grande del fútbol español vivió este domingo un nuevo capítulo inolvidable. FC Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en la final de la Supercopa de España, un duelo que terminó con victoria azulgrana por 3-2, permitiendo al conjunto culé levantar el primer título del año tras un encuentro lleno de alternativas, tensión y emoción hasta el último minuto.

Como suele ocurrir tras cada Clásico, el foco no tarda en trasladarse al futuro. Con el eco todavía reciente del triunfo del Barça en la Supercopa, muchos aficionados ya se preguntan cuándo será el próximo enfrentamiento entre los dos gigantes del fútbol español. A continuación, repasamos todas las opciones que hay sobre la mesa.

El próximo Clásico en LaLiga: 10 de mayo, jornada 35

FC Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras en LaLiga el próximo 10 de mayo, en un partido correspondiente a la jornada 35 del campeonato. Un duelo que apunta a ser decisivo en la lucha por el título liguero, ya que se disputará en el tramo final de la temporada, cuando cada punto es oro.

Este será el segundo Clásico liguero del curso, después de que el primero se disputara en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid se impuso por 2-1 en un encuentro muy igualado. Aquel resultado dejó claro que la batalla por el campeonato será cerrada hasta el final, y el choque de mayo podría marcar un antes y un después en la clasificación.

Regreso del Clásico al Camp Nou

Uno de los grandes atractivos del próximo Clásico liguero es que se disputará en el Camp Nou, algo que no ocurría desde hace cuatro años. Durante las últimas temporadas, el FC Barcelona ha ejercido como local en Montjuïc, debido a las profundas obras de remodelación del estadio azulgrana.

El regreso del Clásico al templo culé añade un componente emocional y simbólico al encuentro. La vuelta al Camp Nou promete un ambiente especial para un partido que, por contexto y calendario, puede ser determinante en la resolución de LaLiga.

¿Puede haber otro Clásico antes? Copa del Rey o Champions

CF Talavera v Real Madrid - Copa del Rey | DeFodi Images/GettyImages

Antes del enfrentamiento liguero, no se descarta que Barcelona y Real Madrid puedan cruzarse de nuevo en otra competición. Las opciones pasan por la Copa del Rey o incluso la Champions League, siempre y cuando el sorteo y el rendimiento de ambos equipos así lo permitan.

La posibilidad más realista parece ser la Copa del Rey. El número de rivales es menor y ambos conjuntos parten como grandes favoritos al título, lo que aumenta las probabilidades de un nuevo Clásico copero. En Champions, el camino es más complejo, pero un cruce europeo entre ambos sería, sin duda, uno de los grandes acontecimientos de la temporada.

