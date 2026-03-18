¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la UEFA Champions League?

La UEFA Champions League 2025/26 sigue avanzando y ya están confirmados los ocho participantes para los cuartos de final, luego de una instancia de octavos de final que estuvo sobrada de goles y partidos increíbles.

Esta instancia tendrá los partidos de ida entre el martes 7 y el miércoles 8 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán una semana después, el 14 y el 15 de abril respectivamente.

El Real Madrid viene de eliminar al Manchester City con un global de 5-1 y se enfrentará al Bayern Múnich, que se cargó al Atalanta con una paliza. La ida será en España y la vuelta en Alemania. Por su parte, el Arsenal, que fue el mejor equipo de la etapa de liguilla con puntaje perfecto, se medirá con el Sporting de Lisboa, que dejó afuera al sorprendente Bodo/Glimt de Noruega.

Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

Los otros dos cruces también atraerán muchas miradas: el PSG se verá las caras con el Liverpool tal como en los octavos de la temporada pasada, cuando los parisinos fueron campeones de la Orejona por primera vez.

Por su parte, FC Barcelona y Atlético de Madrid reeditarán la apasionante semifinal de la Copa del Rey de esta temporada, que tuvo al Colchonero como ganador por un global de 4-3 tras un estelar partido de ida en el Metropolitano y un encuentro de vuelta en el Camp Nou donde aguantaron hasta el final.

La gran final se celebrará el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, la capital de Hungría. Este estadio supo ser sede de la itinerante Eurocopa del 2021 y de la Supercopa de Europa, por lo que su elección para albergar este gran partido no sorprende a nadie. El Arsenal buscará su primera copa al igual que el Sporting de Lisboa, mientras que todos los otros participantes de los cuartos de final intentarán ampliar sus envidiables vitrinas.