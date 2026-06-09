¿Cuándo será presentado Mourinho como entrenador del Real Madrid?

Tras varias semanas de negociaciones y especulaciones, José Mourinho llegará a la capital española este martes para asumir oficialmente la conducción del Real Madrid por tres temporadas -hasta junio de 2029-, y comenzar a trabajar en la planificación de la temporada 2026/27.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Jose Mourinho will be presented by Real Madrid tomorrow.



He will arrive in Madrid today.



— @marca pic.twitter.com/roefcdQHDK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 9, 2026

Su contratación se concretó después de que el club abonara al Benfica la cláusula de rescisión de 15 millones de euros estipulada en su contrato. Ahora, con el respaldo de la nueva gestión encabezada por el reelecto presidente Florentino Pérez, el entrenador portugués pondrá en marcha un ambicioso proyecto deportivo para volver a competir por todos los títulos.

El anuncio oficial, cuestión de horas

Con la llegada de Mourinho a Madrid, se llevarán a cabo los últimos pasos administratuvos antes de que el club confirme públicamente su contratación. Desde la directiva trabajan en los detalles finales del comunicado que oficializará su regreso después de 13 años.

Una vez emitido el anuncio oficial, el siguiente paso será la tradicional rueda de prensa de presentación. Según el cronograma que maneja la institución, el acto podría celebrarse a partir del jueves, aunque la fecha definitiva dependerá de cuestiones organizativas y de la agenda del entrenador.

Lo que sí parece definido es que la presentación no se realizará en el campo de juego del Santiago Bernabéu, como se especuló en las últimas semanas. El club optaría por un formato más institucional para darle la bienvenida al portugués.

Real Madrid v Barcelona - Copa del Rey Final | Victor Carretero/GettyImages

Las primeras decisiones del nuevo proyecto

Incluso antes de ser presentado, Mourinho trasladó a la dirigencia cuáles considera las prioridades para reforzar el plantel; entre ellos, un defensor central de jerarquía y un lateral izquierdo con condiciones para competir por la titularidad. En ese contexto, continúan sonando nombres de peso para reforzar la última línea, mientras que otros fichajes ya encaminados forman parte de la reestructuración que el club pretende llevar adelante para volver a competir tanto en LaLiga como internacionalmente.

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