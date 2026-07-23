¿Cuándo serán presentados los fichajes del Real Madrid?

El Real Madrid está llevando adelante un mercado de fichajes excelente, con la vuelta de José Mourinho como entrenador para subsanar la necesidad de volver a competir por cosas importantes tras dos temporadas de sequía, donde el FC Barcelona lo ganó prácticamente todo.

Las nuevas caras del Merengue son Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Marc Cucurella, con este último recién consagrado como campeón del mundo. Todavía se desconoce la fecha de presentación oficial de ellos, y si será un solo gran evento o si cada uno tendrá una presentación individual.

En cuanto a los dorsales, los usuarios del Tour Bernabéu han "filtrado" algunos números de los nuevos futbolistas: Bernardo Silva usaría el 19 y Denzel Dumfries el 20.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Lo cierto es que ninguno de ellos se ha sumado aún a los trabajos a las órdenes de Mourinho, debido a que por sus respectivas participaciones en la Copa del Mundo todavía están disfrutando de unos días de vacaciones antes de iniciar la pretemporada.

Cucurella fue el más exitoso levantando la copa, Konaté fue cuarto con Francia (donde tuvo un pésimo partido en la final por el bronce ante Inglaterra), Bernardo Silva cayó en octavos de final frente a España vistiendo la camiseta de Portugal y Dumfries no pasó los 16avos de final con Países Bajos, siendo derrotado por penales ante Marruecos.

El primer partido de la pretemporada del Real Madrid tendría lugar el 1 de agosto ante la Fiorentina en Austria, mientras que se aguarda por la confirmación de más partidos de preparación. La competencia oficial arrancará el fin de semana del 16 de agosto, con el Merengue debutando en la segunda jornada ante el Espanyol en condición de visitante. Esto se debe a que tuvieron jugadores en las instancias finales de la Copa del Mundo, por lo que la RFEF decidió darles unos días más de descanso.