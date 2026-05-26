¿Cuándo vence la cláusula de recompra de Nico Paz para el Real Madrid?

De no mediar ningún problema, el primer refuerzo del Real Madrid para la temporada 2026/27 será Nico Paz: el pibe argentino viene de ser una de las grandes figuras del Como 1907, que tuvo una temporada de ensueño clasificándose a la UEFA Champions League y jugando las semifinales de la Coppa Italia.

El Real Madrid lo había vendido a mediados de 2024 al Como a cambio de 6,3 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador, conservando una cláusula de recompra que, hoy, se convierte en una verdadera ganga.

El Merengue tendría que desembolsar los 9 millones de euros para reincorporar al canterano tras una temporada brillante, en la que alcanzó un valor de mercado cercano a los 65 millones de euros según Transfermarkt. Eso si, el Real Madrid tiene tiempo hasta el primero de junio para ejecutar esta opción. En caso contrario, tendrán que esperar hasta verano de 2027.

Como 1907 v SSC Napoli - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

Para confirmar su regreso hacen falta dos hechos puntuales: las elecciones del Real Madrid y la firma de José Mourinho, que al fin y al cabo es el que tendrá la última palabra a la hora de hablar de incorporaciones para el primer equipo.

Nico Paz le puede dar una revitalización al área creativa de la plantilla del Real Madrid, que tuvo una temporada 2025/26 de pesadilla, no levantando ningún trofeo, viendo como el FC Barcelona se consagraba en sus narices y sufriendo por las polémicas extrafutbolísticas que rodearon al equipo a lo largo de la campaña.

El joven argentino jugó 35 de los 38 partidos posibles de la Serie A, con 12 goles y siete asistencias. En la Coppa Italia jugó cinco encuentros, con un tanto y una asistencia para un equipo que alcanzó, de manera histórica, las semifinales. Salvo una catástrofe, jugará el Mundial 2026 con la selección argentina.