La Leagues CUP 2026 está a punto de llegar a su fin, y el campeón saldrá del partido entre los Diablos Rojos de Toluca y el Club de Fútbol Monterrey. Este será, sin lugar a dudas, un encuentro sumamente especial para Antonio: el 'Turco' Mohamed, que en más de una ocasión se ha declarado hincha de la Pandilla.

90' ⏱️ | América 2-2 Monterrey | PENALES



América: ✅✅✅❌✅

Rayados:✅✅✅✅✅



HUGO CUYPERS ANOTA Y ESTAMOS EN LA FINAL DE @LeaguesCup.🔥🔥🔥 — Rayados (@Rayados) September 3, 2026

¿Cuándo y dónde se jugaría la final de la Leagues Cup 2026?

Hasta estos momentos, lo único que se sabe al respecto es que la gran final por el trofeo binacional se llevará a cabo el día domingo 6 de septiembre, en un estadio que se considere neutro, para no cargar la localía en favor de ninguno de los dos clubes.

En esa misma fecha, tal como ocurrió con las llaves de semifinales, se jugará el partido por el tercer lugar. Ese juego que nadie quiere disputar, puesto que el dolor de estar tan cerca de la corona aún está reciente, y la medalla de bronce, en el fútbol, a diferencia de como ocurre con otros deportes, no figura precisamente como una distinción de verdadero consuelo.

¿Cuándo fue la última vez que Rayados y Toluca se enfrentaron en una final?

Jam Media Mexican Football Archive | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron en una final, fue en el torneo de Apertura 2005, cuando los Diablos Rojos de Toluca, entonces dirigidos por el 'Tolo' Gallego, vencieron a Rayados de Monterrey, comandados por Miguel: el 'Piojo' Herrera, por un humillante marcador global de 6-3.

Lo que hizo esto todavía más doloroso, fue que el encuentro definitivo se jugó en el entonces estadio Tecnológico de Monterrey, con los hinchas del conjunto albiazul llorando en las tribunas, tanto por el dolor natural de perder una final, como por la forma en la que esto ocurrió. Y es que en aquel partido, el silbante Marco Antonio Rodríguez expulsó a tres futbolistas de la Pandilla.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LEAGUES CUP