¿Cuántas expulsiones tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Después de más de 20 años de carrera Cristiano Ronaldo recibió su primera tarjeta roja con la selección de Portugal, el capitán luso fue expulsado en el encuentro que su nación perdió ante Irlanda rumbo al Mundial del 2026.

El delantero vio la tarjeta roja tras una conducta violenta ante un defensor irlandés al propinarle un codazo en el área.

El goleador fue expulsado al minuto 61 de la Fecha 9 de las eliminatorias de la UEFA, en la que Irlanda se impuso por 2 a 0 ante Portugal en Dublín.

¿Cuántas veces ha sido expulsado Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo ha sido expulsado 13 veces en su carrera | Charles McQuillan/GettyImages

Cristiano Ronaldo ha recibido 13 expulsiones en su carrera profesional hasta la fecha (14 de noviembre de 2025). Esto incluye 12 en competiciones de clubes y una con la selección de Portugal. De estas, ocho fueron rojas directas y cinco por doble amarilla.

El total de sus expulsiones recibidas:

Manchester United: 4 expulsiones.

Real Madrid: 6 expulsiones.

Juventus: 1 expulsión.

Portugal: 1 expulsión.

La sanción que podría recibir Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pone en duda su participación ante México en el mes de marzo | Charles McQuillan/GettyImages

Cristiano Ronaldo se perderá por expulsión el partido definitivo contra Armenia, aunque si recibe dos partidos de castigo u más, su posible juego amistoso ante México estará en duda.

Cristiano cumplirá su suspensión en ese partido, y si el cuerpo arbitral considera la falta como agresión, se perderá al menos dos encuentros, poniendo en duda su debut en el Mundial o el juego amistoso ante México (Aunque también hay que esperar a ver si se clasificaran este fin de semana o si irán a repechaje).

Por ahora, habrá que esperar a conocer el castigo definitivo. De confirmarse los dos partidos, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) tendrá que definir cuándo cumplirá su segundo partido de suspensión.

El reglamento establece que la sanción se debe cumplir en un torneo oficial o en un juego no oficial dentro de una ventana de Fecha FIFA, siendo la de marzo la más cercana cuando está previsto el enfrentamiento ante el combinado azteca.