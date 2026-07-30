¿Cuántas fichas libres tiene el Real Madrid para fichar en este mercado?

El Real Madrid continúa trabajando para cerrar dos de las negociaciones más importantes de este mercado de pases: Yan Diomande y Rodri Hernández. Sin embargo, la planificación deportiva se encontró con un inconveniente que podría retrasar la inscripción de ambos futbolistas.

Hasta la fecha, el caso más avanzado es el de Diomande; las conversaciones con el RB Leipzig se encuentran en la etapa final y únicamente restan definir algunos detalles relacionados con la estructura del acuerdo y los objetivos variables, mientras el jugador espera la autorización para viajar a Madrid.

🚨 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: Real Madrid are pushing to complete the Yan Diomande deal with Leipzig before Saturday.



Fresh talks were held with Leipzig today. Diomande remains in Leipzig and is patiently waiting for the agreement between the clubs.



— @Plettigoal pic.twitter.com/DvgDp93yOg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 30, 2026

El límite de fichas condiciona la planificación

Más allá de las operaciones, el principal problema pasa por la normativa de LaLiga: el campeonato permite un máximo de 25 jugadores con ficha profesional y el merengue prácticamente ya completó ese cupo, con 24 inscriptos.

La salida de Gonzalo García al Fulham liberará un lugar, suficiente para registrar a uno de los nuevos fichajes. Aún así, la intención de la directiva es mantener una plaza disponible para accionar ante cualquier imprevisto que pueda surgir antes del cierre del mercado.

En esa línea, si finalmente se concretan tanto la llegada de Diomande como la de Rodri, el conjunto blanco necesitará concretar otra salida para no quedarse sin margen de maniobra durante las últimas semanas de transferencias.

La lesión de Asencio cambia los planes

A su vez, el panorama se volvió todavía más complejo después de darse a conocer la lesión de Raúl Asencio. El defensor tenía encaminada su salida luego de quedar fuera de los planes de José Mourinho, pero su situación física podría frenar el traspaso y modificar la planificación del equipo.

Real Madrid Training Session | Europa Press Sports/GettyImages

Además, la dirección deportiva merengue continúa analizando la posibilidad de incorporar otro zaguero antes del cierre del mercado. Mientras tanto, Florentino Pérez deberá encontrar el equilibrio entre reforzar el plantel y respetar las limitaciones reglamentarias para afrontar la nueva temporada 2026/27.

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