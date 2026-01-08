¿Cuántas finales de Supercopa de España han jugado el Barcelona y el Real Madrid?

Después de la disputa de las semifinales ya se conoce quiénes serán los equipos que jugarán la gran final de la Supercopa de España. El Futbol Club Barcelona y el Real Madrid se verán las caras de nueva cuenta en un partido definitorio con la mira puesta en dejar en el camino al acérrimo rival.

Esta edición 2025/26 se llevó a cabo entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudí con un formato de fase final en el que en primera instancia los blaugranas derrotaron cinco goles por cero al Athletic Club, mientras que los merengues dejaron en el camino al Atlético de Madrid gracias a un marcador de dos goles por uno.

Al conocer estos resultados, no tendremos que esperar mucho para conocer al nuevo campeón y es que la disputa de la final está programada para llevarse a cabo este domingo 11 de enero y ahí se sabrá si los culés refrendan su título o los merengues vuelven a la senda del triunfo.

Barcelona wins the Spanish Super Cup | Anadolu/GettyImages

¿Cuántas finales de Supercopa han disputado Barcelona y Real Madrid en la historia?

Este certamen es relativamente joven para la historia del balompié español y es que se disputa desde 1982 y desde el 2020 cambió de formato para enfrentar a los dos primeros clasificados de LaLiga y a los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada anterior, buscando un equilibrio y mayores posibilidades para que otros clubes la ganen.

Si bien la historia nos marca que la escuadra blanca es la más ganadora en la historia, en este torneo la situación no es así y es que el Barcelona ha ganado en 15 ocasiones este trofeo, por 13 que lleva hasta el momento el Madrid.

Ambos equipos se han visto las caras frente a frente en el duelo definitorio en 10 ocasiones, siendo las últimas tres de manera consecutiva. Ahí, los merengues han logrado salir campeones en siete ocasiones, por solo tres triunfos blaugranas.