¿Cuántas finales ha perdido Diego Simeone al frente del Atlético de Madrid?

Una frustración más llegó para el Atlético de Madrid y el técnico argentino Diego Simeone, ya que este sábado tuvieron la oportunidad de hacerse con un nuevo título de la Copa del Rey, no obstante, la Real Sociedad les negó la gloria al imponerse 3-4 en la tanda de penales tras haber igualado 2-2 en el tiempo regular.

🚨🚨🚨 ¡LA REAL SOCIEDAD SE LLEVA LA COPA DEL REY! 🚨🚨🚨



🏆🏆🏆 Los donostiarras conquistan su cuarto título tras imponerse al Atlético en la tanda de penaltis 🏆🏆🏆#CopadelRey #LaCopaMola pic.twitter.com/PCVyv6hVYV — MARCA (@marca) April 18, 2026

El nigeriano Ademola Lookman y el argentino Julián Álvarez anotaron por los Colchoneros en los 90 reglamentarios. Ya en los penales, Álex Baena y los argentinos Thiago Almada y Nicolás González concretaron, sin embargo, La Araña y el noruego Alexander Sorloth tuvieron la mala fortuna de fallar sus turnos, siendo Pablo Marín el encargado de enterrar sus aspiraciones para darle a los Txuri-Urdin su cuarto título de dicho certamen.



Sin posibilidades de hacerse con LaLiga y con la eliminación en la Supercopa de España a inicios de año, lo único que le queda en la temporada al Atleti es conseguir por primera vez en su historia la UEFA Champions League, donde tiene como rival en semifinales al Arsenal de Inglaterra.

¿Cuántas finales ha perdido Simeone con el Atlético de Madrid?

De este modo, de once trofeos que El Cholo ha buscado al frente del equipo rojiblanco, desde que tomó las riendas del club el 23 de diciembre del 2011, ha logrado hacerse con seis y perdido cinco, siendo los tropiezos más importantes y recordados las dos finales de la Champions League en las que sucumbió contra el odiado rival de la ciudad, el Real Madrid.

🇦🇷🇪🇸 Las ONCE FINALES que disputó Diego Pablo Simeone como entrenador de Atlético Madrid:



🏆 Europa League, 2011/12.

🏆 Supercopa de Europa, 2012/13.

🏆 Copa del Rey, 2012/13.

❌ Supercopa de España, 2013/14.

❌ Champions League, 2013/14.

🏆 Supercopa de España, 2014/15.

❌… pic.twitter.com/OdHrTSc9DS — JS (@juegosimple__) April 18, 2026

Los primeros éxitos del mundialista argentino llegaron de forma consecutiva. En la Europa League 2011/12, golearon 3-0 al Athletic Club para saborear la gloria internacional. Eso los llevó a disputar la Supercopa de Europa 2012/13, donde golearon 1-4 al Chelsea en territorio francés. Ya de forma local, en la campaña 2012-2013, alzaron la Copa del Rey al doblegar 1-2 a los merengues.



Posteriormente, vinieron las primeras tristezas para el estratega y el club español, pues se les negó la Supercopa de España 2013/14 frente al Barcelona. En esa misma temporada cumplieron con la meta de instalarse en la gran final de la Champions, sin embargo, en una partido marcado totalmente por la polémica, el Real Madrid los remontó 4-1 en los tiempos extra.



Para la campaña 2014/15, levantaron una nueva Supercopa de España, precisamente contra los rivales de la ciudad. Sin embargo, en la temporada 2015/16 se volverían a encontrar en la disputa por el título de la Champions, con los blancos saliendo vencedores una vez más tras los tiros penal 5-3 después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

🚨 ¡El Arsenal será nuestro rival en semifinales de la Liga de Campeones! pic.twitter.com/JlkJRe76PF — Atlético de Madrid (@Atleti) April 15, 2026

Empero, el Atleti siguió triunfando a nivel internacional bajo el mando de Simeone porque se llevaron la Europa League 2017/18 al superar 0-3 al Olympique Marsella de Francia. Ya en la Supercopa de Europa 2018/19, tuvieron una especie de venganza contra el Real Madrid al pegarles 2-4.



Finalmente, los últimos dos cetros que buscó El Cholo se le negaron, iniciando con la Supercopa de España 2020/21 que le arrebató el cuadro merengue desde los penales y por último, la Copa del Rey 2025/26 que se llevó la Real Sociedad.