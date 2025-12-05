¿Cuántas selecciones jugarán el Mundial de 2026?

El Mundial de Fútbol de la FIFA de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México será histórico porque por primera vez tendrá a 48 selecciones nacionales, un aumento significativo respecto a las ediciones anteriores (desde 1998 hasta 2022), en las cuales compitieron 32 equipos.

Esta ampliación de equipos - motivada en gran parte a razones económicas y geopolíticas - obligó a un cambio de formato único en la historia del mago evento.

Primeramente, habrá 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, en los cuales avanzarán a la fase eliminatoria de dieciseisavos de final un total de 32 equipos: los dos primeros de cada llave y los 8 mejores terceros clasificados. Seguidamente, se darán los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final.

Esto hará que el número total de partidos aumente de 64 a 104, lo que se traduce directamente en mayores ingresos por derechos de televisión, boletería y patrocinios.

¡LA COPA DEL MUNDO ESTÁ CASI LISTA! 🏆 🔥



AQUÍ LAS 4️⃣2️⃣ SELECCIONES QUE CONSIGUIERON SU BOLETO DIRECTO AL MUNDIAL 2026 🌎 pic.twitter.com/I663ZwD36R — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 19, 2025

¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial de la FIFA de 2026?

Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

UEFA: Albania, Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

AFC: Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Catar, Arabia Saudita y Uzbekistán.

Concacaf: Curazao, Haití y Panamá.

OFC: Nueva Zelanda.

¿Qué equipos jugarán el Repechaje Intercontinental?

El Repechaje Intercontinental se jugará en marzo de 2026 en México (Estadio BBVA y Estadio Akron) y otorgará los dos últimos cupos al Mundial de Fútbol. Las selecciones que participarán son:

República Democrática del Congo (CAF)

Irak (AFC)

Jamaica (Concacaf)

Bolivia (Conmebol)

Surinam (Concacaf)

Nueva Caledonia (OFC)

Ronda Preliminar (Semifinal) - 26 de marzo de 2026 Final (Clasificación al Mundial) - 31 de marzo de 2026 Nueva Caledonia vs. Jamaica RD Congo vs. Ganador de la Semifinal 1 Bolivia vs. Surinam Irak vs. Ganador de la Semifinal 2

¿Qué equipos jugarán la repesca europea para el Mundial de 2026?

La repesca europea de la UEFA dará cuatro cupos a la Copa del Mundial y las disputarán 16 selecciones en un minitorneo a partido único que tendrá cuatro caminos de clasificación.

Los 16 equipos son los siguientes:

Italia

Dinamarca

Ucrania

Gales

Suecia

Turquía

Polonia

República Checa

Eslovaquia

Rumania

Irlanda del Norte

Bosnia y Herzegovina

Albania

Macedonia del Norte

República de Irlanda

Kosovo

Camino Semifinal 1 Semifinal 2 Camino 1 Italia vs. Irlanda del Norte Gales vs. Bosnia y Herzegovina Camino 2 Ucrania vs. Suecia Polonia vs. Albania Camino 3 Turquía vs. Rumania Eslovaquia vs. Kosovo Camino 4 Dinamarca vs. Macedonia del Norte República Checa vs. República de Irlanda

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026