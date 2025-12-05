¿Cuántas selecciones jugarán el Mundial de 2026?
El Mundial de Fútbol de la FIFA de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México será histórico porque por primera vez tendrá a 48 selecciones nacionales, un aumento significativo respecto a las ediciones anteriores (desde 1998 hasta 2022), en las cuales compitieron 32 equipos.
Esta ampliación de equipos - motivada en gran parte a razones económicas y geopolíticas - obligó a un cambio de formato único en la historia del mago evento.
Primeramente, habrá 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, en los cuales avanzarán a la fase eliminatoria de dieciseisavos de final un total de 32 equipos: los dos primeros de cada llave y los 8 mejores terceros clasificados. Seguidamente, se darán los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final.
Esto hará que el número total de partidos aumente de 64 a 104, lo que se traduce directamente en mayores ingresos por derechos de televisión, boletería y patrocinios.
¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial de la FIFA de 2026?
Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
UEFA: Albania, Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza.
Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
AFC: Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Catar, Arabia Saudita y Uzbekistán.
Concacaf: Curazao, Haití y Panamá.
OFC: Nueva Zelanda.
¿Qué equipos jugarán el Repechaje Intercontinental?
El Repechaje Intercontinental se jugará en marzo de 2026 en México (Estadio BBVA y Estadio Akron) y otorgará los dos últimos cupos al Mundial de Fútbol. Las selecciones que participarán son:
- República Democrática del Congo (CAF)
- Irak (AFC)
- Jamaica (Concacaf)
- Bolivia (Conmebol)
- Surinam (Concacaf)
- Nueva Caledonia (OFC)
Ronda Preliminar (Semifinal) - 26 de marzo de 2026
Final (Clasificación al Mundial) - 31 de marzo de 2026
Nueva Caledonia vs. Jamaica
RD Congo vs. Ganador de la Semifinal 1
Bolivia vs. Surinam
Irak vs. Ganador de la Semifinal 2
¿Qué equipos jugarán la repesca europea para el Mundial de 2026?
La repesca europea de la UEFA dará cuatro cupos a la Copa del Mundial y las disputarán 16 selecciones en un minitorneo a partido único que tendrá cuatro caminos de clasificación.
Los 16 equipos son los siguientes:
- Italia
- Dinamarca
- Ucrania
- Gales
- Suecia
- Turquía
- Polonia
- República Checa
- Eslovaquia
- Rumania
- Irlanda del Norte
- Bosnia y Herzegovina
- Albania
- Macedonia del Norte
- República de Irlanda
- Kosovo
Camino
Semifinal 1
Semifinal 2
Camino 1
Italia vs. Irlanda del Norte
Gales vs. Bosnia y Herzegovina
Camino 2
Ucrania vs. Suecia
Polonia vs. Albania
Camino 3
Turquía vs. Rumania
Eslovaquia vs. Kosovo
Camino 4
Dinamarca vs. Macedonia del Norte
República Checa vs. República de Irlanda
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026
Periodista deportivo con más de 20 años de experiencia. Especialista en MLB y amante del fútbol. NBA, F1, boxeo y NFL mis otras pasiones. Del FC Barcelona desde niño. No discuto la grandeza de Messi con nadie.Follow luiscarlosgr