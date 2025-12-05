Sports Illustrated Fútbol

¿Cuántas selecciones jugarán el Mundial de 2026?

La edición del año próximo será histórica por la cantidad de países que competirán
Luiscarlos González
Gianni Infantino organizó un Mundial histórico
Gianni Infantino organizó un Mundial histórico

El Mundial de Fútbol de la FIFA de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México será histórico porque por primera vez tendrá a 48 selecciones nacionales, un aumento significativo respecto a las ediciones anteriores (desde 1998 hasta 2022), en las cuales compitieron 32 equipos.

Esta ampliación de equipos - motivada en gran parte a razones económicas y geopolíticas - obligó a un cambio de formato único en la historia del mago evento.

Primeramente, habrá 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, en los cuales avanzarán a la fase eliminatoria de dieciseisavos de final un total de 32 equipos: los dos primeros de cada llave y los 8 mejores terceros clasificados. Seguidamente, se darán los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final.

Esto hará que el número total de partidos aumente de 64 a 104, lo que se traduce directamente en mayores ingresos por derechos de televisión, boletería y patrocinios.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial de la FIFA de 2026?

Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

UEFA: Albania, Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

AFC: Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Catar, Arabia Saudita y Uzbekistán.

Concacaf: Curazao, Haití y Panamá.

OFC: Nueva Zelanda.

¿Qué equipos jugarán el Repechaje Intercontinental?

El Repechaje Intercontinental se jugará en marzo de 2026 en México (Estadio BBVA y Estadio Akron) y otorgará los dos últimos cupos al Mundial de Fútbol. Las selecciones que participarán son:

  • República Democrática del Congo (CAF)
  • Irak (AFC)
  • Jamaica (Concacaf)
  • Bolivia (Conmebol)
  • Surinam (Concacaf)
  • Nueva Caledonia (OFC)

Ronda Preliminar (Semifinal) - 26 de marzo de 2026

Final (Clasificación al Mundial) - 31 de marzo de 2026

Nueva Caledonia vs. Jamaica

RD Congo vs. Ganador de la Semifinal 1

Bolivia vs. Surinam

Irak vs. Ganador de la Semifinal 2

¿Qué equipos jugarán la repesca europea para el Mundial de 2026?

La repesca europea de la UEFA dará cuatro cupos a la Copa del Mundial y las disputarán 16 selecciones en un minitorneo a partido único que tendrá cuatro caminos de clasificación.

Los 16 equipos son los siguientes:

  • Italia
  • Dinamarca
  • Ucrania
  • Gales
  • Suecia
  • Turquía
  • Polonia
  • República Checa
  • Eslovaquia
  • Rumania
  • Irlanda del Norte
  • Bosnia y Herzegovina
  • Albania
  • Macedonia del Norte
  • República de Irlanda
  • Kosovo

Camino

Semifinal 1

Semifinal 2

Camino 1

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Camino 2

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Camino 3

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Camino 4

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. República de Irlanda

Luiscarlos González
LUISCARLOS GONZÁLEZ

Periodista deportivo con más de 20 años de experiencia. Especialista en MLB y amante del fútbol. NBA, F1, boxeo y NFL mis otras pasiones. Del FC Barcelona desde niño. No discuto la grandeza de Messi con nadie.

