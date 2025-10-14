El Mundial 2026 está muy cerca y cada vez se van sumando más selecciones al torneo que organizarán Canadá. México y Estados Unidos a partir del 19 de julio del próximo año.

La clasificación de Cabo Verde marca un hito importante para el país africano, que por primera ocasión escucharán su himno nacional en la máxima fiesta del fútbol mundial. También Uzbekistán selló su pase al Mundial, convirtiéndose en otro debutante.

Pero como se habla de los que se estrenarán, también se empiezan a mencionar los candidatos a ganar el trofeo. Esperando todavía por los clasificados de Europa, es interesante repasar el ranking de los candidatos a ganar el Mundial, entre los países ya clasificados.

El ranking de candidatos a ganar el Mundial 2026 de las selecciones ya clasificadas

22. Cabo Verde

Egypt vs Cape Verde - AFCON Morocco 2025 Qualifier | Ahmad Hasaballah/GettyImages

Jugarán su primer Mundial y las expectativas son grandes, después de la buena clasificación que hicieron. Vencieron por 3-0 a Eswatin en la última fecha y aseguraron el primer puesto del Grupo D de las Eliminatorias Africanas.



Lograron 23 puntos en su clasificación, un hito histórico para un país que hasta hace poco era colonia portuguesa. Con 500.000 habitantes, es la segunda nación más pequeña en llegar al Mundial, después de Islandia en Rusia 2018.

21. Ubekiztan

Uzbekistan v Qatar: AFC FIFA World Cup Qualifier | Anvar Ilyasov/GettyImages

Uzbekistán consiguió su pase al Mundial con su empate sin goles frente a Emiratos Árabes Unidos. Es otra de las naciones que tenían pocas probabilidades de clasificar y sorprendieron con una gran fase eliminatoria. Abdukodir Khusanov, un joven central que recientemente logró fichar por el Manchester City y Eldor Shomurodov, el máximo goleador del país, fueron claves en la clasificación.

20. Nueva Zelanda

2018 FIFA World Cup Qualifier - New Zealand v Solomon Islands | Anthony Au-Yeung/GettyImages

El equipo de Nueva Zelanda ganó la final de la OFC para clasificarse directamente. Es una de las fases de clasificación con menos nivel en el mundo, por lo que le costará tener un equipo competitivo para el Mundial. Será su tercera participación en el Mundial. Chris Wood, Ali Riley y Joe Bell son los jugadores más destacados del equipo.

19. Jordania

Jordan v Qatar:Final - AFC Asian Cup | Masashi Hara/GettyImages

Jordania consiguió la clasificación en la AFC de Asia. Es un equipo que sorprendió por su buen juego en la fase eliminatoria y viven un buen presente en el fútbol mundial. Nunca habían clasificado al Mundial, aunque estuvieron cerca en el 2014, cayendo en el repechaje ante Uruguay. Mousa Al-Tamari, con experiencia en la Ligue 1 de Francia, es su jugador con mejor presente.

18. Ghana

Ghana v Uruguay: Group H - FIFA World Cup Qatar 2022 | Visionhaus/GettyImages

Aparecen en el puesto 75 en el último Ranking FIFA publicado y es una selección que ha tenido momentos de gloria, pero también habían caído en un vacío antes de esta clasificación. Esta será su quinta Copa del Mundo, después de participar en 2006 (Alemania), 2010 (Sudáfrica), 2014 (Brasil) y

2022 (Catar). Mohammed Kudus, del Tottenham de la Premier League, es su principal figura.

17. Túnez

Tunisia v Australia: Group D - FIFA World Cup Qatar 2022 | Visionhaus/GettyImages

Es un equipo que ya tiene experiencia en Copas del Mundo. Se caracterizan por ser aguerridos, con un juego muy físico y apuntando siempre al contragolpe. Vencieron 1‑0 a Guinea Ecuatorial y aseguraron el primer lugar de su grupo en África, para lograr la clasificación. Naim Sliti y Firas Chaouat son figuras importantes en el ataque.

16. Argelia

Algeria v Equatorial Guinea - Group E: African Cup of Nations 2021 | Visionhaus/GettyImages

Argelia logró su pase a la Copa Mundial de la FIFA 26 con una gran victoria sobre Somalia. Ahora tienen una ventaja contundente en el liderato del Grupo G. Son un equipo muy rápido, que le gusta tener la pelota y que tiene el juego por los costados como sus principales atributos. Tiene cuatro participaciones en Copas del Mundo y la última fue en Brasil 2014.

15. Paraguay

Japan v Paraguay - International Friendly | Toru Hanai/GettyImages

Gustavo Alfaro, entrenador argentino, logró enderezar el ritmo de Paraguay en las eliminatorias y consiguieron una segunda vuelta impresionante, con la que regresaron a la Copa del Mundo. Omar Alderete fue clave en la defensa mientras que Miguel Almirón es el referente en el ataque. Tienen ocho participaciones en mundiales: 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010.

14. Canadá

United States v Panama - CONCACAF Nations League: Semifinal | Michael Owens/GettyImages

El país anfitrión clasificó por ser parte de los organizadores. Vienen de su segunda participación en una Copa del Mundo y quieren mejorar su pasada actuación en Catar 2022. Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern Múnich, es su principal jugador. Es un equipo muy físico, que quiere ganarse el cariño de una nación que no tiene tanto seguimiento por el fútbol.

13. Australia

Australia v Japan - FIFA World Cup 2026 Round Three AFC Asian Qualifier | James Worsfold/GettyImages

La mejor selección de su zona estará de nuevo en una Copa del Mundo, siendo el líder indiscutible de su región. Tienen seis participaciones en el Mundial, con las de 1974, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Nestory Irankunda, del Wattford de la Premier League, es su principal arma en ataque y un jugador muy interesante para ver en el Mundial.

12. Irán

FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRK | ATTA KENARE/GettyImages

Aparece en el puesto 21 del último Ranking FIFA, como una de las mejores selecciones del continente asiático. Ha sido eliminada en fase de grupos en todas sus participaciones. Han disputado seis Copas del Mundo con las de 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 y 2022. El gran objetivo es superar la primera ronda del torneo.

11. México

Mexico v South Korea - International Friendly | Johnnie Izquierdo/GettyImages

México tiene grandes expectativas, sobre todo por ser el primer país que alberga tres Copas del Mundo, después de la de 1970 y 1986. El Mundial comenzará en el mítico Estadio Azteca y tienen una generación de futbolistas interesantes para pelear por una buena actuación. Santiago Giménez es el gran referente de este grupo.



Sin embargo, su presente no es el mejor ya que vienen de perder por 4 a 0 ante Colombia, en un amistoso.

10. Corea del Sur

Jordan v South Korea: Semi Final - AFC Asian Cup | Lintao Zhang/GettyImages

Figura en el puesto 23 del último ranking FIFA y tienen un equipo interesante, aunque les ha costado llegar lejos en las Copas del Mundo, salvo la edición que organizaron en 2002. Es la selección asiática con más participaciones en mundiales, con 11 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

9. Estados Unidos

United States v Ecuador - International Friendly | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Tienen una gran responsabilidad al ser nuevamente anfitriones de la Copa del Mundo, después de la organizada en 1994. Ahora tienen un equipo más sólido, con el que pueden pelear por un puesto entre los grandes. Christian Pulisic es el capitán de esta generación y vive un gran momento con el AC Milán, que buscará trasladar a su selección.

8. Egipto

Egypt v Ethiopia – World Cup Qualifiers | Ahmad Hasaballah/GettyImages

Con doblete de Mohamed Salah, Egipto se clasificó al Mundial 2026 tras vencer a Yibuti 3-0. Regresan a la Copa del Mundo tras su participación en Rusia 2018, evento en el que no pudieron pasar de la primera fase, a pesar de los dos goles conseguidos por el extremo izquierdo del Liverpool. Será el torneo de despedida para el mejor futbolista en la historia del país africano.

7. Ecuador

Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franklin Jacome/GettyImages

Ecuador logró la mejor clasificación en su historia para una Copa del Mundo, con el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, solo por detrás de la sólida selección argentina. Tienen una generación capaz de dar el gran golpe sobre la mesa en el 2026. Moisés Caicedo, estrella del Chelsea, es su principal referente, aunque es un equipo muy colectivo y completo en cada una de sus líneas.

6. Japón

Japan v Brazil - International Friendly | Koji Watanabe/GettyImages

Es considerada por muchos como la mejor selección asiática de la actualidad. Tiene siete participaciones en Copas del Mundo, clasificando de manera ininterrumpida desde 1998 hasta 2022. Kaoru Mitoma (delantero del Brighton), Takefusa Kubo (mediocampista de la Real Sociedad) son los máximos referentes de su equipo nacional.

5. Marruecos

Egypt v Morocco: Bronze Medal Match: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 13 | Robert Cianflone/GettyImages

Cuentan con un equipo completo, vienen de golear 5-0 a Nigeria y tienen una generación prodigiosa de futbolistas, con los que esperan tener un gran Mundial.



Será su séptima participación en el máximo torneo y quieren llegar lejos. En Catar 2022 llegaron a semifinales, siendo la primera selección africana en lograrlo. Achraf Hakimi, del PSG, es su máxima figura.

4. Colombia

Colombia v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Gabriel Aponte/GettyImages

Colombia firmó otra gran clasificación y regresan a la Copa del Mundo para pelear por un puesto entre los mejores del torneo. Tienen una generación que combina experiencia y talento joven. James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son sus principales figuras en la actualidad.

3. Uruguay

Brazil v Uruguay - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

Siempre hay que contar con la doble campeona del mundo. La selección uruguaya tuvo una clasificación de altibajos, pero terminaron de buena forma, para asegurar nuevamente su boleto a una Copa del Mundo. El elenco charrúa es dirigido por Marcelo Bielsa tiene a Federico Valverde, estrella del Real Madrid, como su principal referente.

2. Brasil

South Korea v Brazil - International Friendly | Chung Sung-Jun/GettyImages

Carlo Ancelotti tendrá mucho trabajo que hacer para estructurar a un equipo que parece tener el talento pero no el entendimiento. Firmaron una clasificación muy pobre, perdiendo en la última fecha contra Bolivia. Es un equipo que cuenta con figuras como Vinicius Jr., Neymar Jr., Rodrygo, Raphinha, entre otras estrellas del fútbol mundial.

1. Argentina

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

La campeona del mundo es la favorita para repetir. Con la gran dirección de Lionel Scaloni, Argentina consiguió el primer lugar en Conmebol, con Lionel Messi como figura. Será la última Copa del Mundo para la estrella del Inter Miami y eso servirá de motivación para sus compañeros.