¿Cuánto costará ver a la selección de Estados Unidos en el Mundial de 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y ya se han revelado los precios de las entradas para el esperado torneo del próximo verano.

La competición más prestigiosa del fútbol mundial tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México y contará con más partidos que nunca, con 48 naciones compitiendo ahora por el premio máximo.

Eso significa más oportunidades para que los aficionados vean el partido en directo desde las gradas, pero será difícil conseguir entradas para el torneo, especialmente para los partidos de la selección estadounidense. Las entradas serán oro puro y no serán baratas.

Esto es lo que costará ver a Estados Unidos en el Mundial.

Se revelan los precios de las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026

Naturalmente, los aficionados en Estados Unidos querrán ver al país anfitrión. | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

El miércoles 1 de octubre se revelaron los precios iniciales de las entradas para el Mundial. Sin embargo, dado que el sorteo oficial de la competición no se realizará hasta el 5 de diciembre, es imposible saber qué países jugarán en qué grupos y en qué sedes, aparte de los tres países anfitriones.

Los boletos se dividen en cuatro categorías, siendo la categoría 1 la más cara y deseada, y la categoría 4 la más barata.

Para el partido inaugural de la fase de grupos de la selección de Estados Unidos (cuyos rivales aún se desconocen), los precios fueron los más altos, desde 560 dólares por una entrada de categoría 4 hasta la asombrosa cifra de 2725 dólares por una de categoría 1. El segundo partido de la fase de grupos fue el más barato, con precios que oscilaron entre 90 y 535 dólares, mientras que el partido final, potencialmente decisivo, tuvo un precio de entre 140 y 805 dólares.

Sin embargo, la FIFA ya ha confirmado precios dinámicos para el torneo, lo que significa que los precios de las entradas fluctuarán según la demanda. No se esperaba que cambiaran hasta después del sorteo de diciembre, pero ya han aumentado para varios partidos, incluyendo varios de la selección de Estados Unidos.

The Athletic informó que los precios para su segundo partido de la fase de grupos ya han aumentado alrededor de 30 dólares para las entradas de categoría 1 y 20 dólares para las de categoría 3. Estos cambios continuarán durante los próximos meses.

Artículos fijos Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Partido 1 2,735 dólares 1,940 dólares 1,120 dólares 560 dólares Partido 2 535 dólares 405 dólares 185 dólares 90 dólares Partido 3 805 dólares 605 dólares 280 dólares 140 dólares

*Precios de entradas originales (podrían cambiar debido al sistema de precios variables).

Precios de las entradas para la fase eliminatoria del Mundial 2026

Obviamente, no hay garantías de que la selección estadounidense supere la fase de grupos, pero los países anfitriones tienen un historial de llegar lejos en las grandes competiciones internacionales. Los aficionados estarán planificando con antelación los posibles partidos de eliminatoria.

Si Estados Unidos clasifica a dieciseisavos de final, se desconocen sus rivales y sede, pero las entradas costarán entre unos 105 dólares para la entrada más económica de categoría 4 y 665 dólares para la más cara de categoría 1. Los precios también dependerán de la ubicación, ya que en Nueva York, San Francisco y Los Ángeles los precios ya son mucho más altos que en otros lugares.

Lo mismo se aplica hasta el partido por el tercer lugar y la final, donde las entradas para el evento principal actualmente tienen un precio de entre 2,030 y 6,370 dólares.

Redondo Categoría 1 Categoría 2 Categoria 3 Categoría 4 Dieciseisavos de final 370–665 dólares 280–500 dólares 135–240 dólares 105–185 dólares Octavos de final 590–890 dólares 450–675 dólares 220–330 dólares 170–260 dólares Cuartos de final 1,125–1,690 dólares 765–1,150 dólares 485–725 dólares 275–410 dólares Semifinal 2,565–2,780 dólares 1,775–1,920 dólares 660–720 dólares 420–455 dólares Partido por el tercer lugar 1,000 dólares 715 dólares 360 dólares 165 dólares Final 6,370 dólares 4,210 dólares 2,790 dólares 2,030 dólares

*Precios de entradas originales (podrían cambiar debido al sistema de precios variables).

¿Cómo pueden los aficionados comprar entradas para el Mundial 2026?

Las entradas para el Mundial ya están a la venta, y se han realizado varios sorteos para que los aficionados puedan adquirir sus asientos. Tras el sorteo de diciembre, se pondrá en marcha otra fase del sorteo, tras la cual las entradas estarán disponibles por orden de llegada en primavera.

Los aficionados pueden comprar entradas a través del sitio web de la FIFA, y los organizadores también están creando un mercado oficial de reventa e intercambio .

Para más detalles sobre cómo comprar entradas, haga clic aquí.