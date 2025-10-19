Sports Illustrated Fútbol

¿Cuánto costará ver a la selección de Estados Unidos en el Mundial de 2026?

6,370 dólares es el precio de la entrada minorista más cara en oferta para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Benjamín Guerra|
Estados Unidos espera llegar lejos siendo anfitrión del Mundial 2026
Estados Unidos espera llegar lejos siendo anfitrión del Mundial 2026 | JASON CONNOLLY/GettyImages

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y ya se han revelado los precios de las entradas para el esperado torneo del próximo verano.

La competición más prestigiosa del fútbol mundial tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México y contará con más partidos que nunca, con 48 naciones compitiendo ahora por el premio máximo.

Eso significa más oportunidades para que los aficionados vean el partido en directo desde las gradas, pero será difícil conseguir entradas para el torneo, especialmente para los partidos de la selección estadounidense. Las entradas serán oro puro y no serán baratas.

Esto es lo que costará ver a Estados Unidos en el Mundial.

Se revelan los precios de las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026

Jack McGlynn, Sergino Dest
Naturalmente, los aficionados en Estados Unidos querrán ver al país anfitrión. | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

El miércoles 1 de octubre se revelaron los precios iniciales de las entradas para el Mundial. Sin embargo, dado que el sorteo oficial de la competición no se realizará hasta el 5 de diciembre, es imposible saber qué países jugarán en qué grupos y en qué sedes, aparte de los tres países anfitriones.

Los boletos se dividen en cuatro categorías, siendo la categoría 1 la más cara y deseada, y la categoría 4 la más barata.

Para el partido inaugural de la fase de grupos de la selección de Estados Unidos (cuyos rivales aún se desconocen), los precios fueron los más altos, desde 560 dólares por una entrada de categoría 4 hasta la asombrosa cifra de 2725 dólares por una de categoría 1. El segundo partido de la fase de grupos fue el más barato, con precios que oscilaron entre 90 y 535 dólares, mientras que el partido final, potencialmente decisivo, tuvo un precio de entre 140 y 805 dólares.

Sin embargo, la FIFA ya ha confirmado precios dinámicos para el torneo, lo que significa que los precios de las entradas fluctuarán según la demanda. No se esperaba que cambiaran hasta después del sorteo de diciembre, pero ya han aumentado para varios partidos, incluyendo varios de la selección de Estados Unidos.

The Athletic informó que los precios para su segundo partido de la fase de grupos ya han aumentado alrededor de 30 dólares para las entradas de categoría 1 y 20 dólares para las de categoría 3. Estos cambios continuarán durante los próximos meses.

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Partido 1

2,735 dólares

1,940 dólares

1,120 dólares

560 dólares

Partido 2

535 dólares

405 dólares

185 dólares

90 dólares

Partido 3

805 dólares

605 dólares

280 dólares

140 dólares

*Precios de entradas originales (podrían cambiar debido al sistema de precios variables).

Precios de las entradas para la fase eliminatoria del Mundial 2026

Obviamente, no hay garantías de que la selección estadounidense supere la fase de grupos, pero los países anfitriones tienen un historial de llegar lejos en las grandes competiciones internacionales. Los aficionados estarán planificando con antelación los posibles partidos de eliminatoria.

Si Estados Unidos clasifica a dieciseisavos de final, se desconocen sus rivales y sede, pero las entradas costarán entre unos 105 dólares para la entrada más económica de categoría 4 y 665 dólares para la más cara de categoría 1. Los precios también dependerán de la ubicación, ya que en Nueva York, San Francisco y Los Ángeles los precios ya son mucho más altos que en otros lugares.

Lo mismo se aplica hasta el partido por el tercer lugar y la final, donde las entradas para el evento principal actualmente tienen un precio de entre 2,030 y 6,370 dólares.

Redondo

Categoría 1

Categoría 2

Categoria 3

Categoría 4

Dieciseisavos de final

370–665 dólares

280–500 dólares

135–240 dólares

105–185 dólares

Octavos de final

590–890 dólares

450–675 dólares

220–330 dólares

170–260 dólares

Cuartos de final

1,125–1,690 dólares

765–1,150 dólares

485–725 dólares

275–410 dólares

Semifinal

2,565–2,780 dólares

1,775–1,920 dólares

660–720 dólares

420–455 dólares

Partido por el tercer lugar

1,000 dólares

715 dólares

360 dólares

165 dólares

Final

6,370 dólares

4,210 dólares

2,790 dólares

2,030 dólares

*Precios de entradas originales (podrían cambiar debido al sistema de precios variables).

¿Cómo pueden los aficionados comprar entradas para el Mundial 2026?

Las entradas para el Mundial ya están a la venta, y se han realizado varios sorteos para que los aficionados puedan adquirir sus asientos. Tras el sorteo de diciembre, se pondrá en marcha otra fase del sorteo, tras la cual las entradas estarán disponibles por orden de llegada en primavera.

Los aficionados pueden comprar entradas a través del sitio web de la FIFA, y los organizadores también están creando un mercado oficial de reventa e intercambio .

Para más detalles sobre cómo comprar entradas, haga clic aquí.

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

