¿Cuánto cuesta ver en vivo el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid?

Faltan poco menos de cuatro semanas para el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, que se jugará en el Camp Nou el 25 de octubre. De todas formas, los culés ya pusieron a la venta las primeras entradas para sus socios y socias, con cifras que pueden llegar hasta los 5500 euros en las opciones VIP.

La primera ventana de venta comenzó este martes y estará disponible por 48 horas. Unas 19000 localidades fueron destinadas a esta preventa exclusiva para socios, quienes disponen de un descuento del 5%. Luego continuarán las siguientes fases de comercialización.

Entre las entradas regulares, la alternativa de menor costo que apareció durante la venta fue Gol 1, por 476,50 euros. A partir de allí, los valores aumentan considerablemente según la ubicación elegida.

Una localidad en Córner 1 cuesta 699 euros y Lateral 2 Superior llega a 799. Tribuna 2 Superior se ubica en 899 euros y Lateral 1 Central alcanza los 949. En Tribuna 2 Inferior y Tribuna 1, el valor llega hasta 999 euros.

En otra tanda de localidades disponibles en la página del Barça, Córner 2 Superior apareció por 649 euros, Córner 2 Inferior por 659 y Córner 1 por 699. En esa oferta, dos entradas en la alternativa de menor valor representan un gasto de 1298 euros.

Los importes pueden modificarse durante el proceso de comercialización debido a que el Barcelona usa un sistema de precios dinámicos que varía según la demanda y la disponibilidad.

Cuánto cuestan las entradas VIP para el Barcelona vs Real Madrid

Camp Nou | NurPhoto/GettyImages

Quienes busquen una experiencia de primer nivel van a tener que pagar cifras muy superiores. Balcony Gol, con asientos prémium en las primeras filas de la segunda gradería, cuesta 2050 euros. Balcony Córner asciende a 2450 y Balcony Lateral, con visión panorámica del campo, llega a 2950.

La alternativa de mayor valor disponible es Pitch Row, tanto en Lateral como en Tribuna, con localidades situadas a la altura del campo de juego por 5500 euros.

Este partido contra el Merengue es una oportunidad muy importante de facturación para los culés. En el Clásico de la temporada pasado, recaudaron 16,4 millones de euros. Un año antes habían tenido ingresos por 13,8 millones en Montjuic, con 50.319 espectadores y un precio medio de 554 euros por entrada. La zona VIP aportó 4,25 millones y la venta inicial para socios comenzaba en 319 euros.

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