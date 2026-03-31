¿Cuánto dinero deberá invertir Monterrey en la firma de su próximo entrenador?

El presente de Monterrey es de menos complejo. Se entiende que el cuadro del norte del país vive su peor etapa desde que el equipo está en manos de la empresa española FEMSA. Siendo claros, de ser contendientes a ganarlo todo, hoy ya están fuera de la CONCACAF y además, de momento no están ni en zona de liguilla dentro de la Liga MX.

El escenario es claro, de cara al verano el club requiere de una revolución en todos niveles. Uno de ellos, la dirección técnica. No hay forma de que Nicolás Sánchez, hoy entrenador interino se mantenga al frente del plantel. Siendo el caso, al interior de Rayados hay un par de nombres que implicarían sueldos elevados.

DIFERENCIA NOTORIA 🤑



Martín Anselmi y Matías Almeyda se encuentran sin equipo y son, según los reportes, las opciones principales para el banquillo de Rayados.



💥 Sin embargo hay una diferencia grande en cuestión económica: Anselmi percibe mucho más que el ‘Pelado’.



💵 De… pic.twitter.com/KSsKtS0eAe — Futbol Total (@futboltotal) March 30, 2026

El primero de ellos es Martín Anselmi. El argentino viene de fracasar tanto con el Porto, como con el Botafogo. Hoy, el argentino no descarta un retorno a México, siendo Monterrey una plaza que le puede generar enorme interés pues el club cuenta con recursos de sobra para armar un plantel de peso.

En todo caso, Rayados debe entender que Anselmi no es una elección barata. El sueldo del argentino ronda los 4 millones de dólares por año. Esa fue la cifra que firmó tanto con los de Portugal, como con el cuadro de Brasil.

Botafogo v Flamengo - Campeonato Carioca | Eurasia Sport Images/GettyImages

La segunda vía es Matías Almeyda. En esencia el ex Chivas es una opción mucho más costeable. Enel Sevilla, club en el cual acaba de ser despedido, ingresaba menos de medio millón de dólares por año. Es clave señalar que esta fue la cifra que aceptó la leyenda de River Plate con el fin de probar suerte en el mejor fútbol del mundo.

Una cifra más real en cuanto al salario de Matías, está entre los 2 y 3 millones de dólares. Esta cantidad implica un punto medio entre lo que cobró en sus dos equipos previos a Sevilla; San José de la MLS y el AEK de Atenas.

Por ahora, ambos son los nombres alrededor de Monterrey. Sin embargo, no hay de momento sondeo formal de Rayados por ninguno de ellos.

MÁS NOTICIAS SOBRE MONTERREY