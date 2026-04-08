¿Cuánto dinero tendría que invertir River Plate en el posible fichaje de Ángel Correa?

Si bien este semestre no está siendo el mejor para él, Ángel Correa fue un acierto de mercado para los Tigres de la UANL. El ex Atlético de Madrid llegó al club con un elevado nivel de compromiso deportivo, dando excelentes resultados, sobre todo en cuanto a sus números en lo individual.

Tal labor de Ángel ha puesto dentro del mercado opciones para un cambio inmediato. El mismo no se concretó en el invierno. Sin embargo, la puerta luce aún como abierta de cara al verano. Uno de los destinos sobre la mesa del jugador es River Plate, pues el interés del cuadro argentino por el campeón del mundo es serio.

¿HUMAZO? 💨



Varios reportes indicaban que River Plate iría por Ángel Correa de Tigres, sin embargo esto parece más humo que posibilidad.



💰 El argentino tiene contrato hasta 2030 con los felinos, además que el tema económico en México es MUCHO mejor a lo que podrían pagarle en… pic.twitter.com/VEcIq3MaD1 — Futbol Total (@futboltotal) April 7, 2026

Pese a dicho interés, el mismo no será del todo sencillo de concretar. Si bien el cuadro de River es el club argentino con finanzas más sanas, las cifras que podrían rondar el movimiento no son bajas. Tan sólo en cuanto a precio, se contempla que los de la UANL valoren a su estrella en un mínimo de 10 millones de dólares.

Adicional, en términos de sueldo, será complejo que River iguale lo que Ángel percibe en el norte de México. Tigres paga al argentino poco más de 4 millones de dólares por año fijos. Dicha cifra puede subir aún siempre y cuando Correa cumpla con bonos de rendimiento tanto individual como colectivo.

Tijuana v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tal cifra duplica los límites salariales actuales que tiene River Plate dentro de su nómina. El mejor pagado del equipo argentino es Sebastián Driussi, quien percibe 2,1 millones de dólares por año, es decir, ni siquiera la mitad de lo que ingresa Ángel en la UANL.

Si River quiere acceder al delantero, deberán abrir la cartera por encima de sus límites. O en todo caso, convencer al jugador de sacrificar dinero y apostar por el prestigio deportivo del equipo.