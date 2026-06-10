Llegó el gran momento. Este jueves 11 de junio de 2026 se largará el 23er Mundial, organizado en forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.



Por primera vez en la historia serán 48 las selecciones que participen, divididas en 12 grupos de cuatro selecciones cada una. Además, el campeón deberá jugar ocho partidos, uno más que los que debieron atravesar los 22 ganadores anteriores.

¿Cuánto dura el Mundial 2026?

Como decíamos, el torneo arrancará este jueves 11 de junio. El partido inaugural estará protagonizado por México y Sudáfrica, que jugarán en el Estadio Azteca.

Mexico v Serbia - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Y cinco semanas más tarde, el 19 de julio, tendrá lugar la gran final del Mundial, en el Metlife Stadium de New Jersey. Es decir que el Mundial se jugará a largo de 39 días.

¿Cuándo finaliza la fase de grupos del Mundial 2026?

El 27 de junios será el día en el que finalice la fase incial del torneo. Tras 72 partidos disputados, conoceremos a los 32 equipos clasificados a la instancia de 16avos de final. Llegarán el primero y el segundo de cada uno de los 12 grupos más los ocho mejores terceros.

¿En qué fechas se juegan los 16avos de final del Mundial 2026?

Esta fase, inédita en la historia de las Copas del Mundo, se jugará entre el 28 de junio y el 3 de julio.

¿En qué fechas se juegan los 8vos de final del Mundial 2026?

Los octavos de final del Mundial se jugarán entre el 4 y el 7 de julio.

¿En qué fechas se juegan los 4tos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final del Mundial se jugarán entre el 9 y el 11 de julio.

¿En qué fechas se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial se jugarán el 14 y 15 de julio.

¿En qué fecha se juega el partido por el 3er y 4to puesto del Mundial 2026?

Este partido se jugará el 18 de julio.

¿En qué fecha se juega la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial se jugará el 19 de julio.