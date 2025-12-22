¿Cuánto ganan el Real Madrid y el FC Barcelona por el reparto televisivo?

Lunes de informe en LaLiga: el ente que regula el torneo de primera división del fútbol español ha publicado como se reparten los derechos audiovisuales correspondientes a la temporada pasada, la 2024/25, y tanto el Real Madrid como el FC Barcelona cobran menos que en la anterior.

Son 1.432 millones de euros los que reparte el organismo en concepto de derechos entre la primera y la segunda división. El FC Barcelona, a pesar de ser el campeón reinante, cayó al segundo puesto contra el Real Madrid, que perderá un poco menos de dinero. La merma ha sido general, ya que en la 2023/24 se repartieron 1.498 millones.



Villarreal Cf V Fc Barcelona - Laliga Ea Sport | Europa Press Sports/GettyImages

El Merengue pasa de recibir 159.5 millones a 157.5, representando así una caída de dos millones de euros. Por su parte, el club Culé pasa de 162.4 a 156.4 millones. En el tercer puesto aparece el Atlético de Madrid, con 108.1 millones.

Club Temporada 2023/24 Temporada 2024/25 Pérdida Real Madrid 159.5 millones 157.5 millones 2 millones FC Barcelona 162.4 millones 156.4 millones 6 millones Atlético de Madrid 117.8 millones 108.1 millones 9.7 millones

El resto del top 10 queda conformado de la siguiente manera, con el Girona como el gran ganador tras una temporada de ensueño que los catapultó a jugar la UEFA Champions League pasada: Athletic Club (67.5), Sevilla (63.9), Real Betis (64.6), Real Sociedad (67.8), Girona (55.6), RCD Mallorca (43.8) y Valencia (52.5).

La acción del 2025 en LaLiga culminará este lunes con el choque en el San Mamés entre el Athletic Club y el Espanyol, dando así apertura al receso por las festividades. El líder es el FC Barcelona con 46 puntos, seguido del Real Madrid con 42 y el Atlético de Madrid con 37. Cuarto aparece el Villarreal, última víctima del equipo de Hansi Flick, con 35, cerrando así los puestos de UEFA Champions League.

La actividad se retomará el primer fin de semana de enero con la visita del Rayo Vallecano al Getafe el segundo día del 2026, mientras que la continuidad de la jornada tendrá como principales atractivos los encuentros entre el Real Madrid y Real Betis, y el Derbi Catalán entre el FC Barcelona y el Espanyol.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA