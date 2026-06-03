¿Cuánto ganará el América en premio monetario por sus seleccionados en el Mundial 2026?

Las selecciones ya dieron a conocer sus listas de convocados para el Mundial 2026 y la Liga MX aportará a un total de 26 futbolistas: 12 de los futbolistas pertenecen a la selección mexicana y los 14 restantes a los equipos de Panamá, Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Uruguay.

El equipo mexicano que aporta más jugadores es Chivas de Guadalajara, con cinco, seguido del Club América, que liberará a cuatro de sus futbolistas para la justa de este verano.

Los cuatro jugadores de las Águilas que concentran con sus equipos nacionales para disputar el Mundial son: Israel Reyes (México), Sebastián Cáceres (Uruguay), Brian Rodríguez (Uruguay) y Alejandro Zendejas (Estados Unidos).

Israel Reyes, uno de los convocados del América | Rodrigo Oropeza/GettyImages

A continuación te contamos cuánto dinero entrarían a las arcas del equipo azulcrema por parte de la FIFA por sus convocados.

Las Águilas tendrían un millón asegurado por el Mundial 2026

El Programa de Apoyo a Clubes (CBP) de la FIFA repartirá un total de 355 millones de dólares para los clubes por liberar a sus futbolistas para el Mundial 2026.

De acuerdo con numerosos reportes, el máximo organismo del futbol pagaría al club de origen una cifra cercana a los 11 mil dólares diarios por cada jugador que esté en la justa. Hasta el momento la FIFA no ha confirmado el monto exacto.

El programa contempla el apoyo desde el día en que el jugador fue liberado para concentrarse con su selección hasta la fecha de su último encuentro en el Mundial.

La FIFA contemplaría el inicio de este período desde el 1 de junio, diez días antes del inicio de la competencia, hasta la eliminación del equipo. En este contexto, cada club aseguraría alrededor de 250 mil dólares por jugador, en caso de que este fuera eliminado en la fase de grupos; en caso de avanzar a otras rondas, el pago sería mayor.

En el caso del Club América, al tener cuatro seleccionados, su pago mínimo asegurado sería de alrededor de un millón de dólares.

America v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Esta cifra seguramente será mayor debido a que México y Uruguay son favoritos para avanzar en sus respectivos grupos a la etapa de dieciseisavos de final, mientras que Estados Unidos también tiene grandes posibilidades de calificar.

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