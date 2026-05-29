¿Cuánto ganarán las Chivas en premio monetario por sus seleccionados en el Mundial 2026?

El Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA premiará directamente a todos los clubes que cedan jugadores para las eliminatorias del Mundial 2026.

El modelo de distribución del CBP garantiza mínimo 250.000 USD que suele cubrir eliminaciones tempranas, asumiendo una liberación típica unas 2-3 semanas antes del debut.

La FIFA paga por cada día completo desde la fecha real de liberación del jugador hasta el día del último partido de su selección (incluyendo preparación). La tarifa oficial ronda los 11,000 USD/día por jugador.

Por lo que, tomando en cuenta esa información como referencia, el Club Deportivo Guadalajara podría recibir una muy buena cantidad de dinero por ceder al menos a cinco futbolistas que reportaron a la selección mexicana desde el pasado 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

El beneficio económico que podría recibir Chivas por parte de la FIFA

¡LAS CHIVAS PIERDEN A 5 JUGADORES!



Las Chivas tendrán que enfrentar la Liguilla del Clausura 2026 sin los 5 jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre:



- 'Tala' Rangel

- Luis Romo

- Brian Gutiérrez

- 'Piojo' Alvarado

- 'Hormiga' González



Bajas durísimas para el 'Rebaño… pic.twitter.com/doUQlPZMo4 — Andre Marín (@andremarinpuig) April 28, 2026

Recordemos que Javier Aguirre convocó en una lista preliminar a la concentración en el Centro de Entrenamiento del tricolor a cinco elementos rojiblancos: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

De esa manera, por cada jugador se estima que el conjunto tapatío podría recibir entre 495,000 - 814,000 USD, dependiendo de la ronda en que finalice el combinado azteca.

En la siguiente tabla se pueden observar los ejemplos del dinero estimado según la ronda de participación por jugador.

Etapa de eliminación Fecha aproximada del último partido Días totales desde el 6 de mayo Monto aproximado por jugador Fase de grupos 20-27 de junio 45-52 días 495,000-572,000 16avos de final 28 junio - 3 de julio 53-58 días 583,000-638,000 Octavos de final 4-7 julio 59-62 días 649,000-682,000 Cuartos de final 9-11 julio 64-66 días 704,000-726,000 Semifinal 14-15 de julio 69-70 días 759,000-770,000 Final 19 de julio 74 días Aproximadamente 814,000

Por lo tanto, tomando en cuenta que el cuadro tapatío tendrá al menos cinco seleccionados, la institución de Verde Valle podría recibir entre 2,475,000 y 4,070,000 USD.

Cabe recordar que, la lista definitiva de 26 seleccionados por Javier Aguirre será revelada oficialmente este 1 de julio que es la fecha límite que puso la FIFA para dar a conocer a los elegidos para disputar la justa mundialista.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026