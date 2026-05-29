¿Cuánto ganarán las Chivas en premio monetario por sus seleccionados en el Mundial 2026?
El Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA premiará directamente a todos los clubes que cedan jugadores para las eliminatorias del Mundial 2026.
El modelo de distribución del CBP garantiza mínimo 250.000 USD que suele cubrir eliminaciones tempranas, asumiendo una liberación típica unas 2-3 semanas antes del debut.
La FIFA paga por cada día completo desde la fecha real de liberación del jugador hasta el día del último partido de su selección (incluyendo preparación). La tarifa oficial ronda los 11,000 USD/día por jugador.
Por lo que, tomando en cuenta esa información como referencia, el Club Deportivo Guadalajara podría recibir una muy buena cantidad de dinero por ceder al menos a cinco futbolistas que reportaron a la selección mexicana desde el pasado 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.
El beneficio económico que podría recibir Chivas por parte de la FIFA
Recordemos que Javier Aguirre convocó en una lista preliminar a la concentración en el Centro de Entrenamiento del tricolor a cinco elementos rojiblancos: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.
De esa manera, por cada jugador se estima que el conjunto tapatío podría recibir entre 495,000 - 814,000 USD, dependiendo de la ronda en que finalice el combinado azteca.
En la siguiente tabla se pueden observar los ejemplos del dinero estimado según la ronda de participación por jugador.
Etapa de eliminación
Fecha aproximada del último partido
Días totales desde el 6 de mayo
Monto aproximado por jugador
Fase de grupos
20-27 de junio
45-52 días
495,000-572,000
16avos de final
28 junio - 3 de julio
53-58 días
583,000-638,000
Octavos de final
4-7 julio
59-62 días
649,000-682,000
Cuartos de final
9-11 julio
64-66 días
704,000-726,000
Semifinal
14-15 de julio
69-70 días
759,000-770,000
Final
19 de julio
74 días
Aproximadamente 814,000
Por lo tanto, tomando en cuenta que el cuadro tapatío tendrá al menos cinco seleccionados, la institución de Verde Valle podría recibir entre 2,475,000 y 4,070,000 USD.
Cabe recordar que, la lista definitiva de 26 seleccionados por Javier Aguirre será revelada oficialmente este 1 de julio que es la fecha límite que puso la FIFA para dar a conocer a los elegidos para disputar la justa mundialista.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.