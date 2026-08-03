La negociación entre Vinicius Junior y el Real Madrid para renovar su contrato se está convirtiendo en la gran novela del mercado de fichajes. La estrella brasileña y la directiva merengue no han podido acordar la extensión de su vínculo y la tensión entre ambas posturas parece crecer con cada conversación. En medio de esta discusión, el Arsenal ha entrado a la escena como un posible destino para el extremo del Scratch Du Oro.

De acuerdo con un reporte reciente de ESPN Brasil, el Real Madrid le mandó una millonaria oferta a Vini para que renueve. La propuesta del cuadro merengue ascendería a 22 millones de euros por temporada, sin embargo, el extremo de 26 años no estaría convencido y buscaría una suma considerablemente mayor, tras asumir que este será el último gran contrato de su carrera.

ESPN Brasil señala que Vinicius Junior buscaría una oferta cercana a los 30 millones de euros por año. Según este reporte, el entorno del futbolista brasileño espera que el Real Madrid valore todo lo que ha hecho la estrella sudamericana desde su debut con el equipo en 2018, incluyendo dos goles en finales de Champions League.

Actualmente Vini se encuentra en el último año de su contrato con la entidad merengue y gana alrededor de 17.5 millones de euros anuales.

Real Madrid oferece a Vini Jr novo contrato de R$ 130 milhões por ano, mas brasileiro quer mais; veja detalhes e o impasse em renovação - com @gustavohofman#FutebolNaESPNhttps://t.co/LTDmX99vLo — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) August 3, 2026

En caso de que Vinicius Junior no llegue a un acuerdo con el Real Madrid, el jugador será agente libre en junio de 2027 y podría firmar un precontrato con el club de su elección en enero.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

El equipo más interesado en firmar a Vinicius en caso de que su negociación con el Real Madrid no fructifique es el Arsenal, no obstante, los Gunners no han tenido reunión alguna con el jugador ni con sus representantes.

Si la renovación de Vini fracasa, el Real Madrid considera la posibilidad de venderlo para evitar que el jugador se vaya sin dejar dinero al club. Hasta el momento se desconoce cuándo será la próxima reunión entre ambas partes para discutir los términos del nuevo contrato.