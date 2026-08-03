El Arsenal prepara un salario histórico para Vinícius Jr.

De acuerdo The Telegraph, el Arsenal está dispuesto a presentar una oferta salarial sin precedentes dentro de su plantel para convencer a Vinícius Jr. de un posible fichaje.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Actualmente, el delantero percibe alrededor de 475.000 euros semanales en el Real Madrid, una cifra que el conjunto inglés estaría dispuesto a igualar e incluso superar. Además del sueldo fijo, la propuesta podría incluir un importante bono por firma y acuerdos relacionados con derechos de imagen, elevando considerablemente el valor total del contrato.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Arsenal are going all in to sign Vinicius Jr.



· Mikel Arteta leads the operation, and he's told Vinicius Jr. how important of a role he would have at Arsenal and how much contributions he could have.



· The club sees Vinicius Jr. as the next step in their goal of… pic.twitter.com/r9jimHbVEm — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 3, 2026

Vinícius rompería la escala salarial del Arsenal

Si el traspaso se concreta, el brasileño se convertiría en el futbolista mejor remunerado del club, marcando un nuevo techo salarial para el conjunto londinense, y se colocaría también entre los salarios más altos de toda la Premier League.

Actualmente, Bukayo Saka es el jugador mejor pago de los Gunners, con un sueldo cercano a las 350.000 euros semanales. Sin embargo, esa cifra quedaría muy por debajo de la que recibiría Vinícius.

Kai Havertz aparece como el segundo mejor remunerado del plantel, mientras que Declan Rice y el capitán Martin Ødegaard completan el grupo de futbolistas con los ingresos más altos. La significativa diferencia con el delantero merengue refleja la apuesta económica que estaría dispuesto a realizar el club para incorporarlo.

Comparativa de salarios en el Arsenal

Jugador Salario semanal aproximado Vinícius Júnior (propuesto) Más de 476.000 € Bukayo Saka 349.000 € Kai Havertz 328.000 € Declan Rice 292.000 € Martin Ødegaard 277.000 €

Pese a que Vinícius pasaría a liderar ampliamente la escala salarial del Arsenal, todavía no sería el futbolista mejor pago de la Premier League. Ese lugar continúa perteneciendo a Erling Haaland, quien firmó una extensa renovación con el Manchester City y percibe alrededor de 580.000 euros por semana, el salario más alto del campeonato inglés.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

En caso de concretarse el traspaso, Vinícius no solo protagonizaría uno de los movimientos más importantes del mercado, sino que también ingresaría directamente al selecto grupo de futbolistas mejor pagos de Inglaterra, una muestra del enorme esfuerzo económico que el Arsenal está dispuesto a realizar para reforzar a su plantel de cara a la defensa del título.

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