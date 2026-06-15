¿Cuánto podría obtener Cruz Azul por un posible traspaso de Erik Lira?

Erik Lira es uno de los jugadores nacionales con mejor presente dentro del terreno de juego. Capitán y campeón de la Liga MX con Cruz Azul, y ahora, titular y hombre clave dentro de la selección mexicana de Javier Aguirre.

Ese nivel superlativo que hoy mismo vive Lira sobre el terreno de juego quedó de manifiesto en el estreno de la Copa del Mundo de México ante Sudáfrica. El mexicano dentro de su rol de un trabajar confiable y silencioso, fue tal vez el mejor de la selección mexicana sólo un paso por detrás de Julián Quiñones.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Se entiende que luego de la Copa del Mundo, Erik podría dar el salto de calidad con destino a Europa. El mexicano está en la mira de más de un club, una opción que saben dentro de Cruz Azul puede concretarse en el corto plazo.

Aunque, se podría concebir que en caso de traspasar a Lira el cuadro de la capital del país podría ingresar una cifra exponencial de dinero, este no será el caso.

Cierto es que hoy Lira es el segundo con mayor valor de mercado con 12 millones de euros. Esta cifra está sólo por debajo de los más de 15 millones de la misma moneda que vale Armando González de Chivas.

Queretaro v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Sin embargo, el clave recordar que el mexicano firmó una renovación con Cruz Azul hace algunas semanas atrás. En la misma, el club y el jugador acordaron añadir una clausula de venta a Europa por una cifra muy a la baja.

Si bien no se conoce a detalles la cantidad fijada entre ambas partes, sí se entiende que la misma está muy por debajo de los 12 millones de euros en los que está valuado el contención. Se entiende que el mexicano se mantendrá como titular el resto del Mundial.