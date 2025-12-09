¿Cuánto tendría que invertir Tigres en el fichaje de Rotondi?

El posible fichaje de Rodolfo Rotondi por Tigres UANL promete convertirse en una de las operaciones más complejas —y costosas— del mercado de invierno. Cruz Azul, dueño de su carta, ha puesto condiciones claras: solo una cifra millonaria abrirá la puerta de salida del argentino.

La directiva cementera ha tasado al carrilero en 11 millones de dólares, una cantidad que lo colocaría automáticamente entre los fichajes más valiosos en toda la historia de Tigres si la institución regiomontana decide concretar la operación.

Fuentes cercanas al club señalan que el interés de Tigres es real y firme. La recomendación más insistente proviene de Guido Pizarro, quien ve en Rotondi el perfil ideal para reforzar el costado izquierdo y renovar la dinámica del equipo en transición ofensiva.

Aunque Cruz Azul está abierto al traspaso, no piensa facilitarlo. El jugador renovó contrato recientemente hasta 2028, movimiento que vino acompañado de mejora salarial y que elevó su cotización en el mercado. Por ello, en La Noria consideran fundamental recuperar una cifra acorde al valor actual del argentino.

FBL-MEX-TIGRES-CRUZ AZUL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Del lado del futbolista, la situación también es clara: Rotondi está muy interesado en el cambio. El proyecto deportivo de Tigres, sumado a la posibilidad de competir por títulos de inmediato, es un atractivo difícil de ignorar. Además, la presencia de referentes que han mostrado respaldo a su llegada refuerza su deseo de dar el salto.

Para Tigres, la operación representa una apuesta fuerte y estratégica. La directiva estudia los escenarios financieros y deportivos antes de tomar una decisión definitiva, pero reconoce que el perfil del jugador encaja en la reestructuración planteada para el 2026.

De concretarse, la transferencia se convertiría en una de las bombas del mercado y en un movimiento histórico para el club felino, que nuevamente demostraría su músculo económico y su ambición competitiva.