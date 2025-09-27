La gala del Balón de Oro 2025 no solo coronó a los mejores futbolistas del mundo, sino que también dejó en evidencia la magnitud del fenómeno Lamine Yamal. El atacante del FC Barcelona hizo historia al conquistar por segundo año consecutivo el Trofeo Kopa, algo nunca antes logrado, y lo hizo con una diferencia abrumadora respecto a sus competidores.

El joven de 18 años recibió 124 puntos, más que la suma de todos los demás nominados, y superó incluso su registro del año pasado (113). El detalle más impactante es que 24 de los 27 ganadores del Balón de Oro vivos que votaron lo eligieron como número uno. Entre ellos, nombres de leyenda como Lionel Messi, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, Luís Figo, Luka Modrić, Karim Benzema, Ronaldinho, Rivaldo, Marco van Basten, Hristo Stoichkov, George Weah y Fabio Cannavaro, entre otros.

Solo tres se desmarcaron de esa unanimidad: Roberto Baggio (que priorizó a Désiré Doué y Joao Neves), Ruud Gullit (con un podio sin Lamine: Doué, Huijsen y Cubarsí) y Pavel Nedved (Doué, Lamine y Yildiz).

FRANCE-SPORTS-FOOTBALL-BALLON-D-OR-LAMINE-YAMAL-ARRIVAL | STEPHANE MOUCHMOUCHE/GettyImages

Ganadores del Balón de Oro que votaron a Lamine PRIMERO para el Trofeo Kopa

Messi, Zidane, Nazário, Figo, Modrić, Benzema, Rodri, Sammer, Van Basten, Shevchenko, Papin, Stoichkov, Owen, Cannavaro, Kaká, Rivera, Blokhin, Simonsen, Rummenigge, Rivaldo, Ronaldinho, Matthäus y Weah.

La clasificación final del Trofeo Kopa 2025 fue la siguiente:

1. Lamine Yamal (FC Barcelona) – 124 puntos

2. Désiré Doué (PSG) – 72 puntos

3. Joao Neves (PSG) – 23 puntos

4. Estevao (Palmeiras) – 9 puntos

5. Kenan Yildiz (Juventus) – 6 puntos

6. Dean Huijsen (Bournemouth) – 5 puntos

7. Pau Cubarsí (FC Barcelona) – 3 puntos

8. Rodrigo Mora (FC Porto) – 1 punto

9. Ayyoub Bouaddi (Lille) y Myles Lewis-Skelly (Arsenal) – 0 puntos