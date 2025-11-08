Cristiano Ronaldo continúa con su racha goleadora con el Al-Nassr, tras la victoria 3-1 ante el Neom Sports Club, con lo que mantienen el liderato de la Saudi Pro League con 24 puntos tras ocho jornadas disputadas.

El portugués marcó el segundo gol de su equipo con un certero gol de penalti, que aumentó su estadística de tantos conseguidos en su carrera desde los doce pasos. En total, son 179 dianas en su carrera desde el punto penal y 953 en total.

Ángelo Gabriel adelantó al Al Nassr al minuto 47, luego Cristiano puso el 2-0 al 67, Abdo Jaber consiguió el descuento al 84 y Joao Félix cerró la cuenta al 86 para el 3-1 final. A pocos meses del Mundial, Cristiano muestra un gran estado de forma.

Ronaldo, de 40 años de edad, apareció esta semana en la convocatoria de Roberto Martínez con Portugal para la doble fecha eliminatoria, en la que la selección lusitana buscará asegurar el pase directo al Mundial, algo que no pudieron hacer en la pasada fecha, empatando ante Hungría de local.

El 13 de noviembre los lusos enfrentarán a Irlanda en Dublín mientras que el 16 del mismo mes recibirán a Armenia en el Estadio Do Dragao, en Porto, donde esperan celebrar con su gente otra clasificación a la Copa del Mundo.

Portugal con Ronaldo ha clasificado al Mundial de manera ininterrumpida desde la edición de 2006, la cual fue la primera magna cita que disputó el nacido en Madeira. Antes Portugal también había participado en Corea y Japón 2002, para contabilizar apenas 3 Mundiales antes del debut del mejor jugador de su historia con la selección.

Cristiano a los 40 años sigue haciendo goles y demostrando que el trabajo duro da resultados y que el fútbol no es una cuestión de edad.