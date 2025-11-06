Todos los ganadores del premio The Best

La FIFA publicó este jueves la lista de candidatos para el The Best 2025, lo que reaviva la expectación sobre quién será elegido como el mejor futbolista del planeta en el año natural.

Hay que acotar que desde que el galardón quedó instaurado en 2016, tras separarse y finiquitar alianza con France Football y su Balón de Oro, sólo un selecto grupo de estrellas ha tenido el privilegio de levantarlo.

Entretanto, el prestigioso reconocimiento ha sido otorgado a jugadores referentes no sólo basado en goles o títulos; también debido a sus liderazgos, impacto y regularidad, tal y de la forma en que se repasará a continuación.

9. Cristiano Ronaldo - 2016 (Real Madrid/ Portugal)

Cristiano Ronaldo 2016 | Philipp Schmidli/GettyImages

El primer acreedor del The Best fue nada menos que CR7, en un año sencillamente legendario. El Bicho guio al Real Madrid hacia su undécima Champions League, con actuaciones decisivas, pero su logro de mayor connotación histórica llegó en verano cuando ayudó a Portugal a conquistar la Eurocopa, el primer gran título de su país.



En el total del 2016 Cris sumó 55 goles en 57 partidos entre club y selección, aunado a consolidarse como un símbolo de éxito y mentalidad ganadora.

8. Cristiano Ronaldo - 2017 (Real Madrid/ Portugal)

Cristiano Ronaldo 2017 | AFP Contributor/GettyImages

Un año después Cristiano revalidó su trono. Los merengues consiguieron su segunda "Orejona" corrida, algo inédito en la era moderna, y también lograron LaLiga tras varios años de dominio del Barcelona.



Ronaldo cerró el periplo con 42 dianas en 46 desafíos, incluyendo 12 en la Champions, siendo el máximo anotador del certamen y exhibiendo su voracidad en las preponderantes noches, del calibre de los Hat-Tricks cosechados en la vuelta de cuartos contra el Bayern Múnich y la ida de semis frente al Atlético, junto al doblete en la final ante la Juventus.

7. Luka Modric - 2018 (Real Madrid/Croacia)

Luka Modric 2018 | FRANCK FIFE/GettyImages

El genio croata rompió la hegemonía global Messi-Cristiano con un año de ensueño, donde se erigió en el eje de la sala de máquinas de un Madrid que alcanzaba su tercera corona de Champions al hilo, además de conducir a Croacia hasta la final del Mundial de Rusia; un hito sin parangón.



Al margen de haber perdido aquel duelo cumbre a manos de Francia, Lukita agregó a sus vitrinas el Balón de Oro de la Copa del Mundo y el de France Football. Pues su visión de juego, resistencia y liderazgo lo transformaron en el número 1 de aquel momento, sin importar que no exhibiera dígitos individuales llamativos.

6. Lionel Messi - 2019 (FC Barcelona/Argentina)

Lionel Messi 2019 | FRANCK FIFE/GettyImages

Leo recuperó el trono en 2019, aún sin excesivos festejos colectivos, aunque gracias a una influencia abrumadora. Con el Barça conquistó LaLiga, y en el plano individual firmó 51 anotaciones y 19 asistencias en todas las competiciones.



De ese modo, el hoy campeón del mundo con Argentina resultó máximo realizador y asistente tanto del torneo doméstico como de la Champions, demostrando que la excelencia bien puede venir en forma de arte.

5. Robert Lewandowski - 2020 (Bayern Múnich/Polonia)

Robert Lewandowski 2020 | Pool/GettyImages

El fútbol y el deporte tuvieron que reinventarse en plena pandemia; no obstante, el hambre de Lewandowski jamás se detuvo. El polaco fue el gran protagonista del 2020 al guiar al Bayern Múnich hacia su segundo Triplete vitalicio: Bundesliga; Copa de Alemania y UCL.



El Tito perforó las redes en 55 ocasiones a lo largo de 47 compromisos, siendo el mejor goleador de cada evento que disputó. Pese a que el Balón de Oro resultó cancelado, la FIFA hizo justicia, nombrando al ex Borussia Dortmund The Best.

4. Robert Lewandowski - 2021 (Bayern Múnich/Polonia)

Robert Lewandowski 2021 | HAROLD CUNNINGHAM/GettyImages

El ya legendario "killer" polaco repitió condecoración en 2021 y ratificó su condición de máquina goleadora. Pese a que los bávaros no ganaron la Liga de Campeones, Lewy cerró el año con 69 tantos, dígito escalofriante.



Igualmente, el actual "9" del Barcelona sumó la Bota de Oro europea y el liderato anotador de la Bundesliga, donde pulverizó el récord del mítico Gerd Müller en un sólo ejercicio.

3. Lionel Messi - 2022 (PSG/Argentina)

Lionel Messi 2022 | FRANCK FIFE/GettyImages

El 2022 quedará marcado en los anales de la disciplina como el año en que La Pulga tocó el cielo con sus manos. Después de muchos intentos, el rosarino levantó la Copa del Mundo en Qatar, erigiéndose en el MVP del certamen, aunado a finalizar segundo en dianas (7) y primero en asistencias (3).



A mitad del calendario también había ganado la Finalíssima contra Italia, mientras que con el PSG celebró la Ligue 1. Sin dudas, el impacto futbolístico y emocional de Leo para La Albiceleste significó su segundo premio de este calibre.

2. Lionel Messi - 2023 (PSG-Inter Miami/Argentina)

Lionel Messi 2023 | Aurelien Meunier/GettyImages

El capitán argentino extendió su legado en 2023, consiguiendo su tercer The Best, básicamente a raíz de la inercia del Mundial, y a pesar de haber cambiado a mitad de camino al PSG por el Inter Miami de la débil MLS.



Claro está, integró la plantilla del conjunto parisino que logró otro campeonato en Francia, igual que de la Leagues Cup que se llevaron Las Garzas, en su aventura norteamericana.

1. Vinícius Júnior - 2024 (Real Madrid/Brasil)

Vinícius Júnior 2024 | Lars Baron/GettyImages

La frustración del extremo carioca por no embolsillarse el Balón de Oro en 2024 probablemente se le quitó algo tras recibir el mayor premio que concede FIFA, en un calendario en el que celebró tres títulos colectivos con el Real Madrid, incluyendo una Champions en la que vacunó en la final al Dortmund.



Asimismo, Vini agregó LaLiga y la Supercopa de España, firmando 24 goles y 19 pases de anotación en el curso, mientras que exhibió desequilibrio, velocidad y determinación, argumentos que le empujaron a convertirse en gran figura del balompié durante aquellos meses.

Podio histórico del The Best masculino