¿Cuántos goles de penal lleva Kylian Mbappé en la temporada 2025/26?

Kylian Mbappé atraviesa un inicio de temporada brillante con el Real Madrid. El delantero francés se ha convertido en noticia por la cantidad de tantos que lleva de penal, un aspecto que generó debate entre aficionados y especialistas. Lejos de esquivar la presión, Mbappé mostró que también desde los once metros es una garantía.

En la UEFA Champions League, el francés fue clave en el estreno contra el Olympique de Marsella. Convirtió dos penales que encaminaron la victoria y permitieron al equipo de Xabi Alonso comenzar con el pie derecho en la fase de grupos. Su frialdad y seguridad en el lanzamiento reafirman su rol de líder ofensivo en las grandes noches europeas.

En LaLiga, la historia se repitió. Durante las primeras seis jornadas, Mbappé volvió a marcar dos veces desde el punto de penal: primero frente al Osasuna y luego ante el Levante. Con esos tantos, el delantero suma ya cinco goles de penal en lo que va de la temporada, distribuidos entre el torneo liguero y la Champions League, las dos competiciones más importantes para el club blanco.

Este arranque puso al francés en el centro de la conversación. Para muchos, los penales marcan una diferencia importante en su cuenta goleadora, aunque nadie duda de su capacidad para decidir partidos en jugada. Lo cierto es que el Real Madrid encontró en Mbappé a un especialista que transmite seguridad en un rubro donde el equipo había tenido altibajos en los últimos años.

Con apenas unas semanas de competición, Mbappé demuestra que no solo es sinónimo de velocidad y definición espectacular, sino también de eficacia en los momentos de mayor presión. Y si mantiene este ritmo, los penales podrían ser un factor clave para que cierre la temporada con cifras históricas en el club blanco.