Mbappé bate un récord histórico y supera a Cristiano Ronaldo y a Di Stéfano en el Real Madrid

El Real Madrid goleó 1-4 al Levante y llegará al Metropolitano el próximo fin de semana, en el derby de la ciudad ante el Atlético de Madrid con un pleno de victorias y lógicamente, el ánimo en alza gracias a grandes niveles individuales y colectivos.

Entre esos soberbios rendimientos, aparece el de Kylian Mbappé, que tiene una estadística brutal, al cumplir su partido número 40 con la camiseta del Real Madrid ante el equipo valenciano: superó a Cristiano Ronaldo (37) y a Don Alfredo Di Stefano (36) e igualó a Puskas con 38, como los dos futbolistas con más goles en el Merengue en sus primeros 40 encuentros con esta camiseta.

Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

Con los dos gritos de gol ante Levante, el francés llegó a 7 dianas en 6 partidos de LaLiga 2025/2026: el primero fue de penal, al estilo 'Panenka' para el 3-1 parcial luego de un rápido descuento de Eyong en el inicio del complemento. Y rápidamente, de contraataque, quedó solo ante el arquero y se tomó el tiempo de eludirlo y definir ante el arco vacío, logrando el 4-1 final para el Real Madrid.

38 goles de Mbappé en sus 40 primeros partidos en la Liga española.



Más goles con el Madrid en sus primeros 40 partidos de Liga:

38 Puskás y Mbappé

37 Cristiano

36 Di Stéfano — Pedro Martin (@pedritonumeros) September 23, 2025

Pero los números de Kylian Mbappé no se detienen ahí. El atacante galo ha demostrado una consistencia asombrosa frente al arco rival, logrando marcar en 10 de sus últimos 11 partidos de La Liga, con un total de 16 goles en ese período.

Este nivel superlativo del ex atacante del PSG tiene encantada a la afición del Real Madrid y a su entrenador, Xabi Alonso. El delantero se ha consolidado como el líder ofensivo del equipo y su rendimiento individual está impulsando el arranque perfecto de la temporada.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp