¿Cuántos goles le convirtió Kylian Mbappé al Barcelona a lo largo de su carrera?

La final de la Supercopa de España que disputarán el Real Madrid y el Barcelona en Arabia Saudí llega envuelta en una mezcla de tensión deportiva e interés estadístico, en especial por la posible presencia de Kylian Mbappé.



El delantero francés se perdió la semifinal que el Madrid ganó 2-1 ante Atlético de Madrid por una lesión, pero horas después de la victoria merengue se subió a un avión y estará a disposición de Xabi Alonso, lo que aumenta las expectativas en torno a su impacto en un clásico de alto voltaje

Las estadísticas de Kylian Mbappé frente al FC Barcelona

En este contexto, el historial de Mbappé frente al Barcelona sirve como telón de fondo para medir su influencia histórica y potencial decisivo. En total, a lo largo de su carrera profesional, Mbappé se enfrentó nueve veces al Barça y sumó 12 goles, además de una asistencia, mostrando que no es un rival que le siente mal.

EQUIPO PARTIDOS GOLES VICTORIAS EMPATES DERROTAS PSG 4 6 2 1 1 REAL MADRID 5 6 1 0 4 TOTAL 9 12 3 1 5

Con el Paris Saint-Germain, jugó cuatro encuentros ante el conjunto catalán en la UEFA Champions League, cosechando dos victorias, un empate y una derrota, y anotando seis goles

La historia continúa con su etapa en el Real Madrid, donde hasta ahora ha enfrentado al Barcelona en cinco partidos oficiales entre LaLiga, Copa del Rey y Supercopa. Allí también anotó seis goles, e incluso marcó en cada uno de esos encuentros, incluyendo un hat-trick memorable en LaLiga 2025 pese a que el Madrid acabó perdiendo 4-3 en Montjuïc.



Además, ya contribuyó con goles importantes en El Clásico más reciente del otoño europeo, como en la victoria madridista por 2-1 en octubre de 2025, donde abrió el marcador y fue figura del duelo.



Vale decir que, más allá de su increíble rendimiento individual, con la camiseta merengue perdió cuatro de los cinco partidos disputados ante el máximo rival.

Estas cifras reflejan dos etapas distintas pero complementarias: por un lado, un Mbappé letal frente al Barcelona con el PSG en el máximo torneo continental; por otro, un futbolista que, vestido de blanco, se ha adaptado aún más al pulso de los clásicos españoles, convirtiendo encuentros de alto riesgo en escenarios personales productivos. Esa dualidad —eficacia reconocida contra el rival histórico tanto en Europa como en España— es lo que realza aún más su posible presencia en la final de la Supercopa

Una final de alto vuelo

Mientras el Barcelona llega tras un contundente 5-0 en semifinales, que lo instaló con ánimo elevado en Jeddah, el Real Madrid se apoya en figuras como Mbappé para equilibrar la balanza en el duelo más esperado del torneo.



La estadística dice que el francés puede marcar diferencias: 12 goles en nueve clásicos con dos camisetas distintas no es un número menor, y su sola presencia cambia la lectura de cualquier alineación. Más allá del resultado final, el choque entre Mbappé y el Barcelona seguirá siendo uno de los grandes atractivos tanto en cifras como en contexto futbolístico

