La ‘Regla de menores’ a veces resulta ser un verdadero dolor de cabeza para los equipos de la Liga MX, ya que hay muchos que no les gusta apostar por los menos experimentados, a diferencia de Chivas, que encabeza la tabla al haber conseguido dos mil 783 minutos antes de la Jornada 14, mientras hay otros cuatro que no han cumplido con la norma.

Amaury Morales | Jam Media/GettyImages

Uno de los señalados es Cruz Azul, que comparte el mismo agravio que otros protagonistas del fútbol mexicano como América, Toluca y Tigres, esperando que en estas cuatro fechas restantes puedan acercarse a la norma establecida para así evitar que les quiten tres puntos, algo que podría afectarles en el objetivo de meterse a la Liguilla, aunque realmente a La Máquina no podría hacerle tanto daño por ser segundo de la clasificación, mas no sería lo óptimo darse ese lujo.



El reglamento establece que los equipo deben cumplir al menos mil 170 minutos y ante este panorama, los de La Noria apenas tienen mil 39, teniendo que conseguir 131 minutos en estos cuatro choques, lo cual es viable, sobre todo porque tiene varios juveniles que cumplen las condiciones necesarias, haber nacido en el 2003 o más adelante. Entre ellos están Luka Romero, Amaury Morales, Jorge Rodarte, Jaziel Velázquez, el arquero Emmanuel Ochoa y Mateo Levy.



Sobre el defensa Rodarte, ya tiene 343 minutos al haber participado en nueve duelos con tres titularidades; en el caso de Luka, nacido en el 2004, ha sido partícipe de once encuentros, cuatro de titular, agregando 361 minutos. Ya el extremo Morales, ha estado en nuevo cotejos con 170 minutos, mientras Velázquez apenas ha podido aportar dos minutos; finalmente, Levy ha sido requerido en cinco ocasiones, añadiendo 151 minutos al objetivo principal.

Jorge Rodarte | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Varios de estos elementos podrían ser partícipes del Clásico Joven frente al América para así poder acercar a Cruz Azul a la meta de los menores.

¿Qué jugadores de Cruz Azul aportan a la ‘Regla de menores’?