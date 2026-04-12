¿Cuántos minutos le faltan al América para cumplir con la ‘Regla de Menores’?

Con cuatro fechas pendientes por disputarse en el Clausura 2026, de la Liga MX, la ‘Regla de menores’ no ha sido cumplida por todos los equipos, la cual exige que se deban dar al menos mil 170 minutos a jugadores mexicanos menores de 23 años, es decir, nacidos del 2003 en adelante.

Miguel Vazquez | Jam Media/GettyImages

Justamente hay cuatro escuadras que todavía tienen pendiente esa obligación. Uno es el América, que apenas suma mil 6 minutos, faltándole por cubrir un total de 164 minutos, lo cual podría cumplir sin ningún problema en las cuatro jornadas restantes, ya que cuenta con juveniles que pueden ayudar con el objetivo.



Una baja que dolió mucho para este torneo fue Dagoberto Espinoza, ya que se había convertido en titular inamovible por la lateral derecha hasta que el año pasado llegó su lamentable lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, pero al menos está cerca de volver a las andadas al atravesar la última parte de su rehabilitación. Debido a esto, el canterano no pudo ayudar al aporte al estar descartado desde el arranque del semestre, pero al menos el técnico brasileño André Jardine cuenta con otros pupilos para lograr la tarea.



Otro que pudo auxiliar con el reglamento fue el lateral Ralph Orquín, que destacó en su paso por Juárez, sin embargo, el cuerpo técnico decidió borrarlo totalmente por no haber querido renovar al querer buscar su sueño de dar el salto a Europa.

Isaías Violante | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Después de lo compartido, el estratega ha tenido que dividir la suma entre el defensa Miguel Vázquez, el delantero Patricio Salas e Isaías Violante. Con respecto al Shocker, ha sido utilizado en tres encuentros, todos de arranque, ganando 270 minutos; El Pato, quien más ha aportado para la causa, presume once duelos, cuatro como inicial, celebrando un gol en sus 418 minutos; finalmente, el ex del Toluca ha recibido la confianza de encarar siete cotejos, tres como titular, aportando un gol en sus 318 minutos.



Muy posiblemente, Jardiné tome la decisión de utilizar a algunos de los tres jugadores para el Clásico Joven contra Cruz Azul, otro equipo que atraviesa el mismo problema porque sólo tiene mil 39 minutos, razón suficiente para que el técnico argentino Nicolás Larcamón también apueste por sus juveniles.

¿Qué jugadores del América aportan a la ‘Regla de menores’?