¿Cuántos partidos de la Leagues Cup 2026 se jugarán en México?

La Leagues Cup 2026 marcará un cambio significativo dentro de la historia del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer. Por primera vez desde la creación de la competencia, algunos partidos se disputarán en territorio mexicano, rompiendo con la tradición que había colocado todos los encuentros exclusivamente en Estados Unidos.

Desde su instauración, el certamen había sido organizado íntegramente en suelo estadounidense. Esta decisión formaba parte de la estrategia comercial y deportiva que buscaba consolidar el crecimiento del futbol en el mercado norteamericano, además de potenciar el atractivo mediático del torneo entre las aficiones de ambos países.

Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final | Alika Jenner/GettyImages

Sin embargo, para la edición de 2026 se ha decidido abrir una pequeña ventana hacia México. Aunque el número de encuentros será limitado, la inclusión de sedes mexicanas representa un paso simbólico dentro de la evolución del torneo y una respuesta a las críticas que señalaban la ausencia de partidos en territorio de la Liga MX.

En total, únicamente cuatro encuentros se disputarán en México durante la fase inicial de la competencia. La cifra es modesta en comparación con el volumen total de partidos del torneo, pero marca un precedente importante dentro del calendario del certamen que reúne a clubes de las dos principales ligas de Norteamérica.

El club que tendrá mayor protagonismo como anfitrión será Toluca. El conjunto escarlata albergará dos encuentros dentro de la fase de grupos, lo que convertirá al Estadio Nemesio Diez en una de las pocas sedes mexicanas contempladas para la edición del torneo programado para el verano.

TOPSHOT-FBL-MEX-TOLUCA-TIGRES | YURI CORTEZ/GettyImages

De acuerdo con la información disponible, los "Diablos Rojos" recibirán en su estadio a dos clubes de la Major League Soccer. Uno de los encuentros será frente al Seattle Sounders el 5 de agosto, mientras que el segundo compromiso se disputará el 12 de agosto ante el FC Dallas.

Además de Toluca, otros dos clubes mexicanos tendrán la oportunidad de disputar un partido como locales. Tigres será uno de ellos, con un encuentro programado para el 11 de agosto en el Estadio Universitario frente a Vancouver Whitecaps, en duelo correspondiente a la última jornada de la fase de grupos.

El América también aparece dentro del listado de equipos que fungirán como anfitriones en territorio mexicano. El conjunto azulcrema recibirá a San Diego FC en el Estadio Azteca, en un partido cuya fecha exacta aún está pendiente de confirmación dentro del calendario oficial de la competencia.

Es importante señalar que estos cuatro encuentros corresponden exclusivamente a la fase de grupos del torneo. Para las rondas eliminatorias o etapa de play-offs todavía no se han anunciado sedes en México, por lo que el desarrollo de esas instancias podría seguir concentrándose en territorio estadounidense.

Aun con esa limitación, la presencia de partidos en México representa un cambio relevante en la estructura del torneo. La Leagues Cup da así un primer paso hacia una distribución más equilibrada de sedes entre ambas ligas, aunque el protagonismo principal del certamen seguirá concentrado en Estados Unidos.