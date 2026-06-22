Leo Messi inició la Copa del Mundo bajo su rol de estrella luego de marcar un triplete en contra de Argelia. Sin embargo, durante el duelo de la jornada dos entre Argentina y Austria, el astro que milita en el Inter Miami se ha puesto bajo el foco del planeta luego de errar un cobro desde el punto de penalti.

Sobre el inicio del juego en contra del cuadro austriaco, el argentino tomó una pelota para cobrar desde los once pasos, mismo que erró de una forma poco común para un jugador de su estripe. El fallo fue altamente llamativo ya que la pelota ni siquiera llevó dirección de portería.

El error tuvo un significado especial dentro de la carrera del astro argentino. De haber convertido, Messi habría alcanzado los 17 goles en Mundiales, una cifra que le habría permitido establecer un nuevo récord histórico, superando los 16 que estableció durante su carrera la leyenda de Alemania, Miroslav Klose.

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Adicinal, el cobro errado representó el penalti número 33 fallado por el delantero a lo largo de su carrera profesional. Una estadística que llama la atención para un futbolista que ha ejecutado una enorme cantidad de lanzamientos desde los once metros y que, aun así, mantiene registros de efectividad destacados durante más de dos décadas en la élite.

La última vez que Messi falló una pena máxima se remontaba a septiembre de 2025. En aquella ocasión, el argentino no logró convertir durante un compromiso de la MLS frente al Charlotte. Desde entonces había mostrado seguridad absoluta desde el punto penal, acumulando una larga racha sin errores en escenarios similares.

El encuentro contra Austria también significó el tercer penalti fallado por Messi en la historia de las Copas del Mundo. El primero ocurrió en Rusia 2018 durante un cruce contra Islandia. El segundo en Qatar 2022 contra Polonia en el duelo final de la fase de grupos.