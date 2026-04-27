Finalmente llegó a su fin la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y solo los mejores ocho clubes del semestre recibieron su boleto para disputar la Liguilla y quedaron definidos los cuatro enfrentamientos de cuartos de final

El Club Universidad Nacional dio la sorpresa en la recta final del torneo y terminó por arrebatarle el liderato al Rebaño Sagrado en la última fecha, por lo que se medirá ante el Club América, equipo que perdió de último minuto ante el Atlas y por ello cayó hasta el octavo lugar.

Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara, que concluyó el torneo en el segundo lugar, se medirá ante al Club Tigres UANL, equipo con el que ya se ha enfrentado en un par de ocasiones en la final en torneos cortos y se han repartido un campeonato cada uno.

El Club de Fútbol Cruz Azul cerró la fase regular sin caer ante Club Necaxa, situación que le permitió al cuadro celeste afianzarse en el tercer lugar del torneo y por tanto enfrentará al Atlas, que es sexto.

Por último, Club Pachuca se medirán al vigente bicampeón del fútbol mexicano, el Deportivo Toluca FC en el que sería el duelo más parejo de la ronda entre el cuarto y quinto sitio de la clasificación.

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La agenda completa de cuartos de final

Chivas (2) vs Tigres (7)

🇦🇹 180 minutos para juntos luchar por ese pase a Semifinales 😍#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/er1IUwN8uI — CHIVAS (@Chivas) April 27, 2026

Ida: sábado 2 de mayo de 2026 | 19:00 horas | Estadio Universitario

Vuelta: sábado 9 de mayo de 2026 | 19:07 horas | Estadio Akron

Cruz Azul (3) vs Atlas (6)

LISTOS LOS DÍAS Y HORARIOS PARA LOS CUARTOS DE FINAL. 📆⏰💙 pic.twitter.com/01DRPV81gJ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 27, 2026

Ida: sábado 2 de mayo de 2026 | 21:15 horas | Estadio Jalisco

Vuelta: sábado 9 de mayo de 2026 | 21:15 horas | Estadio Banorte

Pumas (1) vs América (8)

Los días, horarios y sedes para nuestros Cuartos de Final están definidos.



¡Nos vemos pronto, Águilas! Luchemos unidos en el Clásico Capitalino. Juntos somos más fuertes. 🦅 pic.twitter.com/Y9sHyjQ0GH — Club América (@ClubAmerica) April 27, 2026

Ida: domingo 3 de mayo de 2026 | 17:00 horas | Estadio Banorte

Vuelta: domingo 10 de mayo de 2026 | 19:15 horas | Estadio Olímpico Universitario

Pachuca (4) vs Toluca (5)

🌪️ | ¡INICIA EL CAMINO POR EL OBJETIVO!



🆚 Fechas, horarios y sedes confirmadas para enfrentar a Toluca en los cuartos de final del Clausura 2026#PachucaToluca pic.twitter.com/FRDQMmCzV6 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) April 27, 2026

Ida: domingo 3 de mayo de 2026 | 19:15 horas | Estadio Nemesio Diez

Vuelta: domingo 10 de mayo de 2026 | 17:00 horas | Estadio Hidalgo