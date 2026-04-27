Cuartos de final Liga MX Clausura 2026: fechas y horarios confirmados
Finalmente llegó a su fin la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y solo los mejores ocho clubes del semestre recibieron su boleto para disputar la Liguilla y quedaron definidos los cuatro enfrentamientos de cuartos de final
El Club Universidad Nacional dio la sorpresa en la recta final del torneo y terminó por arrebatarle el liderato al Rebaño Sagrado en la última fecha, por lo que se medirá ante el Club América, equipo que perdió de último minuto ante el Atlas y por ello cayó hasta el octavo lugar.
Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara, que concluyó el torneo en el segundo lugar, se medirá ante al Club Tigres UANL, equipo con el que ya se ha enfrentado en un par de ocasiones en la final en torneos cortos y se han repartido un campeonato cada uno.
El Club de Fútbol Cruz Azul cerró la fase regular sin caer ante Club Necaxa, situación que le permitió al cuadro celeste afianzarse en el tercer lugar del torneo y por tanto enfrentará al Atlas, que es sexto.
Por último, Club Pachuca se medirán al vigente bicampeón del fútbol mexicano, el Deportivo Toluca FC en el que sería el duelo más parejo de la ronda entre el cuarto y quinto sitio de la clasificación.
La agenda completa de cuartos de final
Chivas (2) vs Tigres (7)
- Ida: sábado 2 de mayo de 2026 | 19:00 horas | Estadio Universitario
- Vuelta: sábado 9 de mayo de 2026 | 19:07 horas | Estadio Akron
Cruz Azul (3) vs Atlas (6)
- Ida: sábado 2 de mayo de 2026 | 21:15 horas | Estadio Jalisco
- Vuelta: sábado 9 de mayo de 2026 | 21:15 horas | Estadio Banorte
Pumas (1) vs América (8)
- Ida: domingo 3 de mayo de 2026 | 17:00 horas | Estadio Banorte
- Vuelta: domingo 10 de mayo de 2026 | 19:15 horas | Estadio Olímpico Universitario
Pachuca (4) vs Toluca (5)
- Ida: domingo 3 de mayo de 2026 | 19:15 horas | Estadio Nemesio Diez
- Vuelta: domingo 10 de mayo de 2026 | 17:00 horas | Estadio Hidalgo
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.