Cuatro posibles destinos para Alexis Mac Allister tras el rechazo del Liverpool a renovar su contrato

¿Alguna vez has visto a Alexis Mac Allister mostrarse tan apasionado? Fue un gol que llegó en el momento justo para el centrocampista, impulsando al Liverpool hacia la victoria sobre el Atlético de Madrid en el partido inaugural de la campaña de los Reds en la Champions League.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Antes de la visita del Atlético, Mac Allister confesó sentirse "muy, muy triste" por no haber recibido una renovación de contrato por parte del club durante el verano, especialmente tras ver cómo sus compañeros del centro del campo, Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch, quienes llegaron a Merseyside en 2023 junto a él, firmaban nuevos y lucrativos acuerdos.

Mac Allister tuvo una temporada de debut excelente y fue pieza clave para que el club conquistara su segundo título de la Premier League en la temporada 2024/25. Sin embargo, experimentó un bajón de rendimiento innegable durante la convulsa segunda temporada de Arne Slot al mando, lo que generó dudas comprensibles en el Liverpool respecto al futuro del jugador de 27 años.

El contrato del centrocampista en Anfield se extiende hasta 2028, por lo que aún hay tiempo para que Mac Allister demuestre su valía. Desde entonces, se ha disculpado por sus declaraciones, admitiendo que fueron una reacción emocional ante una situación difícil, pero el dilema persiste: su contrato se acerca a su fin y no hay indicios de una renovación.

A continuación, presentamos cuatro clubes que podrían fichar al centrocampista del Liverpool, clasificados según su idoneidad y la probabilidad de que se concrete el traspaso.

1. Manchester City

Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final | Marc Atkins/GettyImages

El Manchester City conoce bien a Mac Allister, y parecía que el club tenía en el punto de mira al campeón del mundo de 2022 como una posible alternativa a Enzo Fernández de cara al verano.



Sin embargo, el City terminó fichando a su objetivo prioritario, mientras que Fernández acabó marchándose al Chelsea en la última jornada del mercado.



Y, dada la rapidez con la que Enzo Maresca reconstruyó la medular del City tras perder a Rodri y Bernardo Silva, quienes recalaron en los dos grandes rivales del Clásico. Parece poco probable que el club de Mánchester busque un centrocampista con el perfil de Mac Allister a corto plazo.

2. Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Diego Simeone no es de los que rechazan la llegada de un compatriota, y este verano recibió con los brazos abiertos a Cristian Romero, procedente del Tottenham.



Romero llega para reforzar una defensa que se mostró vulnerable la temporada pasada; y aunque el Atlético quizá deba priorizar la incorporación de al menos un atacante estrella el próximo año, especialmente si se cumplen los deseos de Julián Álvarez, también debe plantearse cómo será el futuro sin Koke, el pilar del centro del campo.



El jugador, de 34 años, acumula la impresionante cifra de 745 partidos con el club y firmó una ampliación de contrato por una temporada el pasado mes de julio. Incluso si continúa hasta 2027, el Atlético debe contemplar un plan de sucesión.



Algunos podrían argumentar que la posición ya está bien cubierta, tras las llegadas de Morten Hjulmand y Kang Lee-in este verano. Pablo Barrios es un jugador magnífico, y también hay gran expectación en torno a Rodrigo Mendoza y Ottó Vargas.



Por tanto, el fichaje de Mac Allister podría ser más una oportunidad de mercado que el club decida explorar, en lugar de un objetivo prioritario específico. Aun así, es fácil imaginar que Simeone quedaría encantado con su incorporación.

3. Chelsea

Liverpool v Chelsea - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

No era ningún secreto que el Manchester City estaba a punto de fichar a Fernández hacia el final del mercado estival; sin embargo, la salida del argentino pareció pillar al Chelsea desprevenido.



El club se movió a contrarreloj el último día del mercado para encontrar un sustituto, pero sus intentos por fichar a Lamine Camara y Manu Koné resultaron infructuosos.



Esto deja al Chelsea con pocas opciones en esa posición hasta enero, mientras se espera que Moisés Caicedo recupere pronto su plena forma física. Simplemente falta profundidad de plantilla, a pesar de que Roméo Lavia ya está disponible y de que Valentín Barco forma parte del club.



Estos dos clubes no suelen negociar mucho entre sí, pero BlueCo haría tratos incluso con el diablo si pudiera. No tienen lealtades y, aunque el Liverpool se mostraría reticente a vender al Chelsea, Mac Allister parece un sustituto lógico para Fernández.



Sin duda, los Blues entrarían en la puja por el argentino si se desatara una carrera por ficharlo el próximo año.

4. Real Madrid

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El Real Madrid quería a Rodri, y la decisión del ganador del Balón de Oro 2024 de fichar por el Barcelona supuso, sin duda, un duro golpe para el club que ha conquistado 15 veces la Copa de Europa.



Los grandes clubes de LaLiga siguen teniendo un poder de atracción inigualable, a pesar de la enorme riqueza de la Premier League; si Mac Allister dejara el Liverpool el próximo año, no cabe duda de que la opción del Madrid resultaría atractiva para el argentino.



Al conjunto blanco le ha costado controlar el centro del campo desde que perdió a Toni Kroos y a Luka Modrić en años consecutivos. La incorporación de Silva, procedente del City, debería ayudar en este aspecto y Mac Allister, dada la menor exigencia física de la máxima categoría del fútbol español, sin duda triunfaría en el Bernabéu.



Se sabe que el Madrid admira a Mac Allister. Pronto veremos hasta qué punto es serio su interés.

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