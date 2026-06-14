Cubarsí se ilusiona con el Mundial 2026: "No me da miedo decir que somos favoritos"

España debutará este lunes por el Mundial 2026 y Pau Cubarsí se perfila como uno de los titulares de la última línea del equipo de Luis de la Fuente. En la previa del partido, el canterano del FC Barcelona se mostró entusiasmado con lo que se viene en diálogo con Marca: "Estoy con muchas ganas de que empiece a rodar el balón y sobre todo enfocados para el primer partido. Siento orgullo y responsabilidad. Me pongo la responsabilidad de ayudar lo máximo posible al equipo con mis cualidades y estoy muy contento de estar aquí".

El joven zaguero viene de perderse la Eurocopa del 2024, donde tenía tan solo 17 años pero era firme candidato a la convocatoria: "Al final ahí aprendí que no se puede ir ya a lo máximo, sino que tienes que trabajar día a día para tener la confianza del míster y del staff. Fue un punto clave no ir y en mi cabeza hice el cambio de darlo todo y de disfrutar el momento para poder ir a los Juegos Olímpicos y ayudar. Desde ahí he tenido la oportunidad de ir viniendo hasta llegar aquí al Mundial", dijo sobre aquella desilusión.

"Somos una gran familia. Durante todo el año estamos compitiendo unos contra otros, pero cuando nos ponemos la camiseta de la selección somos grandes compañeros y eso e lleva a la victoria. Si tu te llevas bien fuera del campo también te ayuda a hacerlo en el césped", comentó sobre el hecho de compartir plantilla con futbolistas que durante el año son rivales.

Training Spain | Soccrates Images/GettyImages

¿Levantar el trofeo más preciado el 19 de julio en Nueva Jersey? Pau lo tiene claro: "Desde el primer momento ya he visualizado esa imagen porque tienes que tener las ganas y ambición de intentar ganar la copa y traerla para España. Tenemos unas ganas increíbles y sería espectacular. No me da miedo decir que somos favoritos porque tenemos jugadores espectaculares y somos una gran familia como se ha visto durante estos tres años".

"Hay selecciones muy potentes y casi todas te pueden ganar un partido con alguna acción diferente. Pero sobre todo te diría Argentina, Brasil o Inglaterra", cerró sobre las candidatas a la gloria mundialista.