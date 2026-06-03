Dani Ceballos está a un paso de ser la primera venta del Real Madrid

Después de una temporada 2025/26 con escasa participación en el Real Madrid -apenas disputó 826 minutos entre todas las competencias- y sin un lugar asegurado en el proyecto deportivo para la próxima campaña, Dani Ceballos analiza seriamente un cambio de rumbo y el Ajax se posiciona como uno de los destinos más seguros.

Según informó MARCA, las conversaciones entre ambas instituciones avanzan positivamente. El conjunto neerlandés estaría dispuesto a desembolsar alrededor de seis millones de euros para quedarse con el futbolista, una cifra que el Madrid considera razonable para facilitar su salida, en base al rendimiento de su último periodo.

🚨🔴⚪️ Ajax have opened talks to sign Dani Ceballos as a priority target for Michel.



He’s high on shortlist since May, as @MatteMoretto reports.



Ceballos will leave Real Madrid. pic.twitter.com/WPQgoXTlWu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

El Ajax acelera por su incorporación

El interés del club de Ámsterdam no es nuevo, pero tomó fuerza en las últimas semanas tras la llegada de Míchel a la conducción del equipo. El entrenador español considera que Ceballos puede aportar experiencia y calidad en la mitad de la cancha, y ya habría mantenido contactos directos con el jugador para explicarle el proyecto deportivo que planea llevar a cabo.

Desde el Ajax entienden que sumar a un futbolista con una larga trayectoria en el Real Madrid representaría un salto de jerarquía para un plantel que busca recuperar protagonismo tanto en la Eredivisie como en las competencias europeas.

De igual manera, el principal obstáculo es la voluntad del propio futbolista. Ceballos nunca ocultó su deseo de regresar al Real Betis, club donde se formó y dio sus primeros pasos como profesional. Esa situación ya condicionó una transferencia el año pasado, cuando un acuerdo con el Olympique de Marsella terminó frustrándose a último momento.

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Además, las diferencias salariales también representan un desafío, ya que el Ajax difícilmente pueda igualar las condiciones económicas que percibe actualmente en el Madrid.

Aún así, aunque todavía restan detalles por resolver, todo indica que el futbolista está cada vez más cerca de poner punto final a un extenso ciclo en el Santiago Bernabéu y podría encontrar un nuevo desafío deportivo lejos de España.

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