Dani Olmo estará un mes fuera por lesión y no jugará hasta el 2026

El 2-1 parcial del Barcelona ante el Atlético de Madrid significó un gran momento para los culés, con Dani Olmo venciendo a Oblak y permitiéndole estirar la ventaja ante el Real Madrid en la cima de LaLiga.

Pero cuando vieron que el mediocampista español no se levantaba del suelo, la preocupación creció, a tal punto que tuvo que ser inmediatamente reemplazado por Marcus Rashford.

Con el paso de las horas, el club sacó un comunicado donde informó que"el jugador del primer equipo 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐎𝐥𝐦𝐨 sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido de ayer ante el Atlético de Madrid. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación es de un mes", por lo cual se pierde todo lo que queda de competencia en este 2025 y podría entrar en la convocatoria ante el Espanyol, en el derbi de la ciudad, partido marcado en el calendario como el primero del año 2026, más precisamente el 3 de enero.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



El centrocampista catalán se rompió el hombro izquierdo hace dos años con el RB Leipzig, así que es necesario tener precaución que con cualquier otro jugador que pueda tener esta lesión de manera ocasional.

Más allá del optimismo de volver a tenerlo en el clásico catalán, lo más probable es que no vuelva hasta la Supercopa, que será la semana siguiente ante el Athletic Club, en Riad.

Esta lesión llega en un muy mal momento para el futbolista, que volvía a su mejor nivel y sumaba tres goles en los últimos dos partidos. Más allá de él y sabiendo Hansi Flick que tanto Pedri como Raphinha estarán a su disposición para enfrentar al Betis el próximo fin de semana y que solo fueron reemplazados por cansancio físico, el Barça también tiene las bajas de Marc-André ter Stegen y Pablo Gavi, lesionados, Frenkie De Jong con "fiebre" según informó el club y Ronald Araujo con problemas personales.

