Dani Olmo habló sobre el mercado de fichajes del FC Barcelona y palpitó el Mundial 2026

El Mundial 2026 está por empezar y las figuras se ilusionan con tener grandes performances en el mismo, aunque saben que solamente un equipo podrá llevarse la gloria máxima y ostentar el parche de campeón en su camiseta durante los próximos cuatro años.

Uno de los cracks que jugará el Mundial será Dani Olmo, el 10 de España y figura del FC Barcelona, que no le quita un ojo de encima al mercado del pases Culé: "Gordon es un fichaje que va a subir el nivel del equipo. Desde aquí darle la bienvenida, evidentemente, y desearle un buen Mundial, aunque no contra España. Son nombres de nivel mundial. Todo lo que venga para sumar y para subir el nivel del equipo será siempre bienvenido", dijo en diálogo con Mundo Deportivo.

En las últimas semanas se lo vinculó con clubes de élite como el Arsenal de Mikel Arteta, aunque Olmo no parece tener intenciones de marcharse de la Ciudad Condal y se encargó de llevar tranquilidad a la afición: "Los culés pueden estar tranquilos. Por mi parte no hay nada que decir".

Spain Team Press Conference - Fifa World Cup 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

Además, fue consultado sobre qué le gustaría decir en una entrevista hipotética previa a la próxima Eurocopa, en 2028, y demostró que sueña en grande: "Me gustaría contar la experiencia de cómo ganamos ese Mundial en Estados Unidos. Y de como logramos la Champions: cómo ganamos la sexta con el Barça. Y alguna Liga más, claro. No hay dos sin tres, ni tres sin cuatro. Hay que seguir sumando. Ojalá dentro de dos años pueda contar que tenemos un Mundial, más Ligas y más Champions".

Por último, habló sobre la UEFA Champions League: "Tenemos todos esa espinita porque sabemos que podemos hacerlo y que podemos ganarla. Por eso nos dio tanta rabia el año pasado contra el Inter de Milán y este año contra el Atlético de Madrid, porque en mi opinión no eran equipos mejores que nosotros y podríamos haber estado, por detalles y matices, en la final. Y la final es un partido. Luego, claro, el PSG hizo una Champions espectacular y el Arsenal también es un equipo muy bueno. Pero yo creo que este año podríamos haber estado ahí otra vez".