Ya pasó una semana de la final del Mundial y todavía siguen apareciendo diferentes versiones sobre lo ocurrido una vez que el árbitro señaló el final del partido. Uno de los episodios que dejó esa jornada fue el encontronazo entre Dani Olmo y Roberto Ayala, por el cual el integrante del cuerpo técnico argentino expresó arrepentimiento por el golpe y explicó su conducta. Sin embargo, el futbolista español rompió el silencio y negó por completo esa versión.

En una entrevista concedida al Diari de Terrassa, el mediocampista del Barcelona aseguró que las palabras de Ayala no reflejan lo sucedido. El campeón del mundo sostuvo que nunca existió la provocación mencionada por el exdefensor argentino. "Alguien que confiesa estar arrepentido, aunque justifica un puñetazo afirmando que fue una respuesta a un dicho, seguramente no se arrepiente porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe", expresó Olmo.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El internacional español insistió en que la cuestión no pasa únicamente por el golpe recibido. Para él, el verdadero valor aparece cuando una persona reconoce un error sin buscar argumentos que intenten justificar lo ocurrido. "Lo que realmente nos define es el valor de asumir el error con humildad, verdad y dignidad", manifestó el volante.

🗣️🇦🇷 Roberto Ayala, ayudante de Scaloni en la Selección Argentina, ha pedido perdón por este momento con Dani Olmo tras la final del Mundial:



"Fue más un EMPUJÓN que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir. Si veo a Dani le pediré DISCULPAS en persona"



"Obviamente que… — Madrid Sports (@MadridSports_) July 22, 2026

Olmo también habló sobre la responsabilidad que tienen los jugadores dentro y fuera del campo. El del Barça señaló que millones de personas observan cada partido y que los niños terminan tomando como ejemplo muchas conductas de los protagonistas. "Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos y, sobre todo, de nuestro comportamiento, porque la trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una responsabilidad muy grande", afirmó.

Pese a todo lo ocurrido después del pitido final, el campeón mundial eligió quedarse con el logro deportivo conseguido por España. Olmo valoró el trabajo realizado durante toda la competición y dejó en segundo plano la polémica generada por el incidente. "Gracias a Dios, lo realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", concluyó.