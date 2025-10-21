David Alaba se pierde el Clásico ante el FC Barcelona por lesión

Los problemas defensivos se le siguen acumulando a Xabi Alonso. Este martes se ha confirmado la lesión de David Alaba, quién se perderá el Clásico del próximo domingo frente al FC Barcelona.

El central austriaco fue titular por primera vez en esta liga frente al Getafe, pero solo aguantó 45 minutos sobre el césped del Coliseum. En el descanso, Alaba tuvo que retirarse por unas molestias. Esta mañana los servicios médicos del Real Madrid le han realizado als correspondientes pruebas y han confirmado que existe una lesión.

¿Qué lesión tiene David Alaba?

De momento el Real Madrid no ha publicado ningún comunicado médico con la lesión del jugador, pero ha trascendido que sufre una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha.

🎙️ Informa @MelchorRuizCope



🚑 Alaba sufre una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha



🆚 Se pierde los encuentros ante la Juventus y el Barcelona



📻 #PartidazoCOPE https://t.co/iflgCdhXz1 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 21, 2025

De esta manera, David Alaba se une a la lista de lesionados que tiene el Real Madrid, y le pone las cosas un poco más complicadas a su entrenador, pues las bajas en la zona defensiva comienzan a acumularse.

Rüdiger sufre una lesión en el muslo que le tendrá fuera de los terrenos de juego hasta el mes de diciembre. Mientras, Carvajal, Arnold y Huijsen están apurando sus recuperaciones para poder estar ante el Barcelona, aunque llegarán sin haberse probado previamente. En el caso de Ferland Mendy, el lateral ha vuelto a entrenar con sus compañeros pero lleva sin jugar desde el mes de mayo.

El otro lesionado en el conjunto blanco es Dani Ceballos, aunque el centrocampista sí que podría llegar tanto al partido intersemanal de Champions como al Clásico.

¿Cuánto tiempo estará de baja David Alaba y qué partidos se perderá con el Real Madrid?

El Real Madrid no ha informado del tiempo exacto que durará la recuperación del defensa, pero se espera que esté de baja entre 7 y 10 días.

David Alaba, Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Teniendo esto en cuenta, el jugador austriaco se perderá los dos próximos compromisos del conjunto blanco: el miércoles 22 frente a la Juventus de Turín en la Champions League, y el sábado 26 el Clásico de LaLiga frente al FC Barcelona.

Se espera que Alaba vuelva a estar disponible para el partido de Liga frente al Valencia que está programado para el 1 de noviembre.

Próximos partidos del Real Madrid

Partido Fecha Competición Real Madrid vs Juventus 22 de ocubre Champions League Real Madrid vs FC Barcelona 26 de octubre LaLiga Real Madrid vs Valencia 1 de noviembre LaLiga

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp